Atac aerian „masiv” asupra unei regiuni ucrainene. Lovituri și explozii în două orașe

Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac „masiv” asupra regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, unde Kievul a recunoscut pentru prima dată în această săptămână o incursiune a armatei ruse, transmite France Presse.

„Au avut loc explozii. Au fost înregistrate lovituri în Dnipro și Pavlograd”, două orașe importante din această regiune din centrul-est, a scris guvernatorul regional Serhii Lysak pe Telegram, îndemnând locuitorii să rămână la adăpost.

Forțele aeriene ucrainene avertizaseră anterior că o rachetă de croazieră se îndrepta spre zonă.

Mai la sud, guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a raportat, de asemenea, explozii și a publicat pe Telegram o fotografie cu o casă în flăcări în capitala regională, și a menționat opriri ale furnizării de electricitate.

„Rușii au lovit orașul cu cel puțin trei drone”, a precizat el.

Marți, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldații ruși au pătruns în regiunea Dnipropetrovsk, unde Moscova revendicase, la rândul său, avansuri încă din luna iulie.

Armata rusă controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Kremlinul cere Ucrainei să se retragă din anumite teritorii pe care le controlează în continuare parțial, în special din regiunea Donețk, ca condiție prealabilă pentru încetarea ostilităților. Kievul respinge această idee.

Regiunea Dnipropetrovsk nu face parte din cele cinci regiuni ucrainene pe care Moscova le-a anexat – Donețk, Herson, Lugansk, Zaporojie și Crimeea.