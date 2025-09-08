Atac la Ierusalim: Doi „teroriști” au deschis focul într-un autobuz: Patru morți și mai mulți răniți

Atac la Ierusalim: Doi „teroriști” au deschis focul într-un autobuz. Credit line: Mahmoud Illean / AP / Profimedia

Cel puțin patru oameni au fost uciși și alți 11 au fost răniți, într-un atac armat la o intersecție din cartierul Ramot, la periferia Ierusalimului, luni dimineață. Poliția i-a numit pe atacatori ca fiind „teroriști” și a anunțat că i-a „neutralizat”, relatează Reuters.

11:48

Cei doi teroriști care au comis un atac armat mortal la Ramot au fost împușcați mortal de un soldat și un tânăr Haredi înarmat, relatează Canalul 12, citat de Times of Israel.

Potrivit poliției, „un ofițer de securitate și un civil care erau prezenți la fața locului au tras asupra teroriștilor, iar aceștia au fost neutralizați”.

Nu este clar cine a comis atacul armat sau care a fost motivul. Poliția israeliană i-a descris pe trăgători ca fiind „teroriști”, fără a preciza câți au fost implicați în incident.

Potrivit Sky News, doi atacatori s-au urcat într-un autobuz și au deschis focul în timp ce acesta ajungea la o intersecție importantă la intrarea nordică a Ierusalimului, pe un drum care duce spre așezările evreiești din Ierusalimul de Est.

Serviciul de ambulanță a declarat anterior că 15 persoane au fost rănite și cel puțin cinci se aflau în stare gravă, cu răni prin împușcare.

Paramedicii care au intervenit la fața locului au declarat că zona era haotică și acoperită de cioburi de sticlă, cu oameni răniți și inconștienți zăcând pe șosea și pe un trotuar din apropierea stației de autobuz.

Mărturie din autobuz: „Focuri de armă de nedescris”

O femeie care se afla în autobuz a povestit momentul în care „teroriștii” au deschis focul asupra autobuzului, transmite Times of Israel.

„Eram în autobuz. Autobuzul era plin”, a povestit femeia, pentru Channel 12.

„În momentul în care (șoferul) a deschis ușa… au intrat teroriștii. A fost îngrozitor. Eram lângă ușa din spate, am trecut peste toată lumea și am fugit, m-am salvat”, a spus femeia.

Ea a mai spus că s-a ascuns sub un alt vehicul din apropiere până când focurile de armă au încetat și „teroriștii” au fost neutralizați.

„Au fost focuri de armă dincolo de orice imaginație. Nu-mi vine să cred că sunt aici. Focuri de armă de nedescris”, a mai spus femeia.