ULTIMA ORĂ Într-o rară și controversată decizie, Donald Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Va avea voie să-și facă treaba cum trebuie

Președintele SUA, Donald Trump, ține o conferință de presă privind măsurile pe care administrația sa le va lua pentru a combate ceea ce el afirmă că reprezintă o creștere a criminalității violente, la Casa Albă, în Washington, D.C., SUA, pe 11 august 2025. FOTO: Bailey/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Președintele Donald Trump a anunțat luni că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct, o măsură rară și controversată, informează Reuters, CNN și The Washington Post (WP).

Trump a mai spus că va mobiliza trupele Gărzii Naționale în Washington, D.C., pentru a „restabili legea, ordinea și siguranța publică”, declarând că acestora li se va permite să-și facă treaba în mod corespunzător.

Liderul american a precizat că această măsură, a trimiterii Gărzii Naționale în Washington, are scopul de a restabili ordinea în capitala țării.

„Invoc oficial secțiunea 740 din Legea privind autonomia districtului Columbia, știți despre ce este vorba, și pun Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct”, a declarat Trump în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Președintele a declarat în fața unei mulțimi de jurnaliști că acțiunile sale sunt motivate de faptul că „ceva a scăpat de sub control, dar vom restabili controlul foarte repede, așa cum am făcut la frontiera de sud”.

„Trimit Garda Națională pentru a ajuta la restabilirea legii, ordinii și siguranței publice în Washington, DC, iar aceasta va avea voie să-și facă treaba cum trebuie”, a adăugat Trump.

Trump a promis anterior noi măsuri pentru combaterea fenomenului persoanelor fără adăpost și a criminalității în Washington, ceea ce l-a determinat pe primarul orașului să-și exprime îngrijorarea cu privire la posibila utilizare a Gărzii Naționale pentru patrularea străzilor.

Înaintea conferinței de presă de la Casa Albă, Trump a afirmat luni pe rețelele de socializare că capitala țării va fi „ELIBERATĂ astăzi!”. El a susținut că va pune capăt „zilelor în care oameni nevinovați sunt uciși sau răniți fără milă”.

Pentru Trump, efortul de a prelua controlul asupra siguranței publice în Washington reflectă o nouă etapă în agenda sa de aplicare a legii, după campania agresivă de stopare a trecerii ilegale a frontierei. Însă această măsură implică cel puțin 500 de agenți federali, ceea ce ridică întrebări fundamentale cu privire la modul în care un guvern federal din ce în ce mai îndrăzneț va interacționa cu omologii săi de la nivel statal și local, notează WP.

Combaterea criminalității

Președintele american a folosit rețelele sociale și discursurile de la Casa Albă pentru a transmite mesajul că administrația sa este dură în combaterea criminalității, însă capacitatea sa de a influența politica ar putea fi limitată în afara Washingtonului, care are un statut unic de district federal înființat de Congres. De asemenea, nu este clar cum ar putea aborda inițiativa sa cauzele profunde ale fenomenului persoanelor fără adăpost și ale criminalității.

Aproximativ 500 de agenți federali au fost însărcinați pentru a fi dislocați în capitala țării, ca parte a eforturilor administrației Trump de combatere a criminalității, a declarat luni pentru agenția americană The Associated Press (AP) o persoană familiarizată cu acest subiect.

Peste 100 de agenți FBI și aproximativ 40 de agenți ai Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi se numără printre agenții federali de aplicare a legii care vor fi repartizați în patrule în Washington, a declarat persoana informată cu privire la planuri. Administrația pentru Combaterea Drogurilor, Serviciul de Imigrare și Vamă și Serviciul Șerifilor Federali contribuie, de asemenea, cu agenți.

Persoana citată nu a fost autorizată să discute public chestiuni legate de personal și a vorbit cu AP sub condiția anonimatului. Departamentul Justiției nu a făcut imediat niciun comentariu, luni dimineață.

Accentul pe problema persoanelor fără adăpost

Trump a subliniat într-o postare pe rețelele sociale duminică îndepărtarea populației fără adăpost din Washington, deși nu era clar unde vor merge miile de oameni.

„Persoanele fără adăpost trebuie să plece, IMEDIAT”, a scris Trump duminică. „Vă vom oferi locuri unde să stați, dar DEPARTE de Capitală. Criminalii – voi nu trebuie să plecați. Vă vom băga în închisoare, acolo unde vă este locul.”

Săptămâna trecută, președintele republican a ordonat agențiilor federale de aplicare a legii să-și intensifice prezența în Washington timp de șapte zile, cu opțiunea „de a prelungi durata, dacă este necesar”.

Vineri seara, agențiile federale, inclusiv Secret Service, FBI și Serviciul Șerifilor Federali, au trimis peste 120 de ofițeri și agenți pentru a ajuta la eforturile din Washington.

Trump a declarat săptămâna trecută că ia în considerare modalități prin care guvernul federal să preia controlul asupra Washingtonului, afirmând că criminalitatea este „ridicolă” și că orașul este „nesigur”, după recentul atac asupra unui membru de rang înalt al Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală.

Garda Națională

Primărița Muriel Bowser, o democrată, a pus la îndoială eficaciența utilizării Gărzii Naționale pentru a aplica legile orașului și a spus că guvernul federal ar putea fi mult mai util prin finanțarea unui număr mai mare de procurori sau prin ocuparea celor 15 posturi vacante de la Curtea Superioară a Districtului Columbia, unele dintre acestea fiind vacante de ani de zile.

Bowser nu poate activa singură Garda Națională, dar poate înainta o cerere către Pentagon.

„Cred doar că nu este cea mai eficientă utilizare a Gărzii noastre”, a declarat ea duminică la emisiunea „The Weekend” de la MSNBC, recunoscând că „este decizia președintelui cu privire la modul de desfășurare a Gărzii”.

Au fost primele declarații publice ale lui Muriel Bowser de când Trump a început să posteze despre criminalitatea din Washington, săptămâna trecută. Ea a menționat că criminalitatea violentă din Washington s-a diminuat, de la creșterea înregistrată în 2023. Postările lui Trump din weekend au descris districtul ca fiind „unul dintre cele mai periculoase orașe din lume”.

Pentru Bowser, „orice comparație cu o țară devastată de război este exagerată și falsă”.

Statistici privind criminalitatea

Statisticile poliției arată că numărul omorurilor, jafurilor și spargerilor a scăzut în acest an față de aceeași perioadă din 2024. În general, infracțiunile violente au scăzut cu 26% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Trump nu a oferit detalii în postările de pe Truth Social din weekend despre posibile noi măsuri pentru a combate nivelul criminalității, pe care el îl consideră periculos pentru cetățeni, turiști și lucrători deopotrivă. Casa Albă a refuzat să ofere detalii suplimentare despre anunțul de luni.

Poliția și primăria nu au răspuns la întrebările despre ce ar putea face Trump în continuare.

Președintele a criticat districtul Columbia ca fiind plin de „corturi, mizerie, murdărie și criminalitate” și pare să fi fost provocat de atacul asupra lui Edward Coristine, una dintre cele mai vizibile figuri ale DOGE, instituția care conduce eforturile de reducere a birocrației. Poliția a arestat doi tineri de 15 ani în acest caz și a transmis că îi caută și pe ceilalți suspecți.

„Acesta trebuie să fie cel mai bine administrat loc din țară, nu cel mai prost administrat”, a afirmat Trump miercurea trecută.

El a numit-o pe Bowser „o persoană bună care a încercat, dar i s-au dat multe șanse”.

Trump a sugerat în repetate rânduri că administrația Washingtonului ar putea fi returnată autorităților federale. Pentru a face acest lucru, ar fi necesară abrogarea Legii privind autonomia locală din 1973 în Congres, un pas pe care Trump a declarat că avocații îl examinează. Însă ar putea întâmpina o rezistență puternică.

Bowser a recunoscut că legea permite președintelui să preia mai mult control asupra poliției orașului, dar numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții.

„Niciuna dintre aceste condiții nu există în orașul nostru în acest moment”, a spus ea. „Nu înregistrăm o creștere a criminalității. De fapt, observăm o scădere a numărului de infracțiuni”, a adăugat primărița.