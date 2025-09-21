Atac armat la un club country din New Hampshire. O persoană a murit, mai multe sunt rănite / Suspectul a fost reținut

O dubă a Crucii Roșii Americane pentru ajutor în caz de dezastre după atacul din club de golf din Nashua, New Hampshire, sâmbătă, 20 septembrie 2025. Credit line: Michael Casey / AP / Profimedia

O persoană a murit și mai multe persoane au fost rănite în timpul unui atac armat care a avut loc sâmbătă seara la clubul country Sky Meadow din Nashua, New Hampshire, au transmis autoritățile americane, citate de CNN și CBS News.

Un bărbat adult a fost împușcat mortal și că alte câteva persoane au fost rănite în atacul care a avut loc în jurul orei 20:00, ora estică, la clubul situat la aproximativ 72 km nord-vest de Boston, Massachusetts.

Unele răni au fost provocate de împuşcături, iar altele sunt leziuni suferite în haosul produs, a declarat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, procurorul adjunct din New Hampshire; Peter Hinckley. Oficialii nu au precizat câte persoane au fost rănite.

Suspectul a fost reținut și nu mai există vreo ameninţare pentru comunitate, a mai transmis procurorul american.

În timpul atacului autoritățile au emis un ordin de adăpostire pentru locuitorii din apropiere, ca măsură de precauţie. Ordinul le cerea locuitorilor să încuie uşile şi ferestrele, să nu primească străini în case şi să rămână în interior până la noi recomandări.

Poliţia statului New Hampshire ajută la investigarea incidentului, au afirmat reprezentanţii acesteia, pe X.

Senatorul Jeanne Shaheen şi membrul în Camera Reprezentanţilor Maggie Goodlander au declarat că monitorizează incidentul. “Billy şi cu mine ne rugăm pentru cei răniţi”, a scris Shaheen. ”Nu este loc în statul nostru pentru acest tip de violenţă fără sens”, a adăugat ea.