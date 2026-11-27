Atacul a început în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 01:30, iar Agence France-Presse (AFP) a deconectat imediat sistemul AFP Forum pentru a limita efectele. Incidentul vine după o serie de atacuri cibernetice care au vizat recent mai multe companii și instituții din Franța și din alte țări europene.

Una dintre cele mai mari agenții de presă din lume a oprit de urgență platforma destinată abonaților săi.

Într-un mesaj intern adresat angajaților, conducerea agenției a confirmat blocarea platformei și a anunțat deschiderea unei anchete alături de specialiști externi în securitate cibernetică și de autoritățile franceze, potrivit publicației franceze Libération.

„În urma acestui incident, echipele noastre tehnice lucrează neîntrerupt pentru a evalua situația și a restabili sistemul cât mai repede posibil. Am apelat la experți externi în securitate cibernetică și suntem în strânsă legătură cu autoritățile relevante”, au transmis reprezentanții AFP, citați de site-ul francez de tehnologie Numerama.

Deși platforma principală pentru clienți a fost scoasă din funcțiune, AFP a activat soluții alternative pentru a continua transmiterea fluxurilor de știri către abonați.

Autoritățile franceze au afirmat că incidentul nu a afectat alte instituții.

Sediului central al Agence France-Presse (AFP), Paris, Franța. Sursa foto: Dreamstime.com

Val de atacuri cibernetice în Franța și Europa

Chiar înaintea acestui caz, șeful Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), Vincent Strubel, a avertizat asupra creșterii atacurilor asupra marilor companii și instituții.

„Situația nu este deloc liniștitoare și suntem departe de a fi în siguranță”, a declarat Vincent Strubel, potrivit Numerama.

În ultimele săptămâni, mai multe companii mari și instituții europene au raportat breșe de securitate, inclusiv lanțuri importante de supermarketuri din Franța și alte țări europene, precum și federația internațională de fotbal FIFA. AFP s-a mai confruntat cu un atac cibernetic asupra sistemelor sale informatice în septembrie 2024.

Sursa foto: Dreamstime.com