Atac din PSD la adresa premierului: PSD va bloca orice tentativă de a transforma tăierile în politică de stat

Victoria lui Ciprian Ciucu „nu validează austeritatea, nu reprezintă un mandat economic pentru premier și nu confirmă filosofia economică «tăiem și vedem noi după»”, a transmis Mihai Fifor, unul din principalii comunicatori ai PSD care a adoptat o poziție critică la adresa guvernului Bolojan.

Într-un mesaj pe Facebook, președintele PSD Arad subliniază că românii revin, după trecerea alegerilor pentru București, la „exercițiul zilnic de supraviețuire în zodia Bolojan”.

„O zodie nedreaptă, în care plata facturilor devine o bătălie zilnică, nu simplu exercițiu administrativ. Ceea ce e o aventură în fiecare moment. Iar în acest context, rezultatul din București trebuie citit lucid, nu manipulat politic. Bucureștenii au votat omul, nu programul aberant de tăieri”, afirmă Mihai Fifor.

„Dacă austeritatea era dorită de români, PNL câștiga peste tot. N-a câștigat. A câștigat PSD. Așa că realitatea bate propaganda”, mai scris Fifor cu referire la victoriile PSD în alegerile parțiale pentru șefia CJ Buzău și alte 11 orașe sau comune din țară.

„Nu vom gira salarii înghețate”

Mihai Fifor spune că partidul său „rămâne ferm în coaliție, dar ferm în opoziție față de austeritate” și a prezentat mai multe măsuri pentru care se va opune.

„Nu vom gira salarii înghețate, venituri decimate, programe sociale desființate ca să dea bine în fața lui Bolojan. Guvernarea nu este laboratorul unui experiment neoliberal. Iar celor care ne vor acuza că ‘blocăm reformele’ pentru că ne apărăm oamenii, le vom răspunde simplu: articolul 8 din Constituție spune că partidele trebuie să reprezinte voința politică exprimată prin vot de cetățeni”, conchide Fifor.

HotNews a relatat duminică, citând surse din guvern, că Bolojan pregătește un proiect de ordonanță de urgență pentru a menține salariul minim pe economie la nivelul actual (4.050 de lei brut) și în 2026.

În 23 octombrie, premierul Ilie Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim pe țară actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului viitor.