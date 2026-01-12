Atac dur al PSD la adresa Emiliei Șercan, care l-a acuzat de plagiat pe Radu Marinescu

În prima reacție publică după articolul din PressOne în care ministrul Justiției este acuzat că și-a plagiat teza de doctorat, partidul condus de Sorin Grindeanu o atacă dur pe jurnalista Emilia Șercan și acuză o „manevră josnică”.

PSD a transmis un comunicat de presă la câteva ore după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat în PressOne o analiză din care reiese că ministrul Justiției și-a plagiat cel puțin 56,68% dintre paginile lucrării de doctorat cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, mai exact 140 de pagini din cele 247 ale lucrării.

Social-democrații spun că îl vor susține în continuare „fără rezerve” pe ministrul Justiției și „condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

PSD acuză un atac politic care are ca scop demiterea ministrului.

„Dacă demersul ar fi fost de bună credință, acuzațiile la adresa ministrului ar fi fost formulate în momentul numirii sale la conducerea Ministerului Justiției, nu fix acum când a declanșat procedurile legale pentru numirea șefilor de parchete, afirmând că nu va permite imixtiuni politice!”, arată comunicatul transmis de partid.

Partidul condus de Sorin Grindeanu susține că Radu Marinescu „nu se află deloc în situația altor demnitari vizați de învinuiri asemănătoare”: „Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU, care au considerat că textul a respectat normele academice și legislația în vigoare la acel moment. Nu poți acuza pe cineva că a încălcat o lege care nu era în vigoare la acel moment!”.

PSD, despre Emilia Șercan: „O impostoare”

În plus, social-democrații o atacă virulent pe jurnalista Emilia Șercan, pe care o acuză de impostură și de plagiat:

„O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență.

Ca atare, PSD îi acordă ministrului Radu Marinescu susținerea politică totală pentru îndeplinirea mandatului și se va opune categoric oricăror tentative de subordonare politică a Justiției”.

Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a reacționat după acuzațiile de plagiat spunând că „adevărul nu poate fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare” și insistă că teza sa a fost „în conformitate cu legislația din acel moment”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, intitulată „De ce acum? De ce eu?”, Radu Marinescu afirmă că articolul este unul „defăimător și plin de contradicții”.