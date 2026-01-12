Jurnalista Emilia Șercan dezvăluie de când a început să verifice doctoratul lui Radu Marinescu / Cum răspunde atacurilor PSD

Jurnalista Emilia Șercan a vorbit, într-un dialog cu HotNews, despre atacurile lansate la adresa sa după ce a scris în PressOne că teza de doctorat a ministrului Justiției, Radu Marinescu, a fost plagiată: „Atacul la persoană nu înseamnă că teza de doctorat a domnului Marinescu nu este plagiată”.

În prima reacție publică după dezvăluirile din PressOne, PSD a atacat-o dur pe jurnalista Emilia Șercan și a acuzat o „manevră josnică”: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

Contactată de HotNews, Emilia Șercan a spus că „nu știu dacă eu, ca jurnalist, trebuie să răspund unui atac care vine din partea unui partid politic, dar, totuși, o să încerc să explic”:

„Atât în declarațiile făcute de ministru, în cursul zilei de astăzi, cât și în comunicatul PSD se află o serie de atacuri la persoană. Și în reacția ministrului sunt mai multe minciuni și manipulări. Atacul la persoană nu înseamnă că teza de doctorat a domnului Marinescu nu este plagiată. Vorbim pur și simplu despre dovezi foarte clare. Cuvântul plagiat înseamnă modalitatea prin care un text este preluat dintr-un alt text, deci eu ca jurnalist pot să spun că o lucrare este plagiată. Nu trebuie să fiu o instituție. Pot să fac această analiză, să constat similitudinile dintr-o teză de doctorat și o lucrare și să explic lucrul acesta public”.

Emilia Șercan spune că verdictul de plagiat asupra tezei de doctorat a ministrului Radu Marinescu a venit după o „analiză absolut riguroasă, de durată”:

„Am văzut faptul că ei se întreabă de ce a venit acest atac acum, la trei zile după ce a anunțat procedura de numire a procurorilor șefi. Eu nu m-am apucat joi după-amiază să verific teza de doctorat a domnului Marinescu, după ce a fost anunțată public procedura de numire a procurorilor șefi. A fost un demers de verificare de luni de zile, început chiar înainte de documentarul Recorder Justiție Capturată”.

Întrebată când a început concret verificarea tezei, aceasta a spus că „pe la începutul lunii noiembrie”.

„Atunci am început demersurile, practic, pentru a verifica. Evident că nu poți să faci lucrul ăsta peste noapte. M-am dus, în măsura în care mi-a permis timpul, atât la Biblioteca Națională, unde există date că am fost în perioada asta, am fost și la Biblioteca de Drept a Universității din București pentru a căuta cărți de specialitate, am comandat una dintre surse, pe care am găsit-o făcând comandă la un anticariat online. Adică o verificare nu înseamnă că gata, te-ai dus la bibliotecă, ai găsit toate sursele și ai scris textul”, a explicat Emilia Șercan.

PSD susține în comunicatul de presă transmis luni că „Radu Marinescu nu se află deloc în situația altor demnitari vizați de învinuiri asemănătoare. Lucrarea sa de doctorat a fost deja validată de Comisia de doctorat și CNATDCU”.

Întrebată la ce crede că se referă PSD când spune asta despre teza de doctorat a lui Radu Marinescu, Emilia Șercan a răspuns: „Nu pot să-mi dau seama la ce se referă. Toate doctoratele din România sunt validate de o comisie de verificare, iar ulterior de CNATDCU. Nu s-a făcut o procedură specială, distinctă și unică pentru domnul Marinescu, ci s-a urmat exact aceeași procedură de validare a tezei de către o comisie de referenți și apoi de către CNATDCU”, a explicat Șercan.

Cum a încercat să se apere Radu Marinescu: „Asta a fost prima linie de apărare”

Jurnalista de investigații spune că „prima linie de apărare” a ministrului Justiției, încă de duminică, când a fost contactat de PressOne pentru un punct de vedere, a fost să spună că teza a fost făcută sub îndrumarea unui coordonator și că a fost validată de comisie și ulterior de CNATDCU:

„El încearcă să arunce responsabilitatea practic în spatele acestei comisii și a coordonatorului. Răspunderea este una individuală, în primul rând a doctorandului și să nu uităm că există o declarație de originalitate pe care doctorandul o semnează. Această declarație atrage chiar și răspunderea penală, în cazul domnului Marinescu nu se mai poate aplica pentru că a intervenit prescripția, vorbim despre 5 ani de zile de la momentul susținerii tezei de doctorat”.

Emilia Șercan spune că pentru ea este „de-a dreptul scandalos” modul în care PSD reacționează la aceste dezvăluiri, având în vedere că „este partidul care practic a comis cred că cele mai mari atrocități academice, începând cu 2012, când fostul premier Victor Ponta a plagiat, a desființat o comisie a ministerului ca să împiedice verificarea acelui doctorat, l-a susținut pe Sorin Cîmpeanu ca ministru al Educației (n. red.: în 2014), care a inițiat chiar o hotărâre de Guvern ulterior abrogată pentru ca cei care doreau să renunțe la doctorat să poată face lucrul acesta”.

„Atacurile la persoană nu aduc argumente și nu rezolvă fondul problemei”

Jurnalista Emilia Șercan susține că PSD are cea mai puțină legitimitate în a se poziționa public având în vedere „zecile de cazuri de plagiat pe care le are, o parte dintre ele dezvăluite chiar de mine, în trecut, chiar foarte mulți miniștri despre care am scris că au plagiat”.

„PSD ar trebui să aibă poziții publice în sensul de a rezolva această problemă sau de a transforma integritatea în politică și în spațiul public într-o valoare, și nu într-o dispută cu o jurnalistă”, consideră Șercan.

Întrebată cum răspunde acuzațiilor PSD, care susține că jurnalista este o „impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”, Șercan a răspuns:

„Am răspuns de zeci de ori la această chestiune, nu vreau să reiau lucrul acesta. Este cel mai facil atac, la persoană, în care ieși public cu o dezvăluire de acest gen, iar atacurile la persoană nu aduc argumente și nu rezolvă fondul problemei, cu atât mai mult atacurile de tip ad-hominem, nu sunt o formă practic de argument într-o astfel de discuție, nu rezolvă chestiunea plagiatului lui Radu Marinescu, asta nu înseamnă că dovezile de plagiat din teza lui Radu Marinescu dispar”.