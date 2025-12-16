Atac la o școală de lângă Moscova, un elev de 10 ani a fost ucis, alții sunt răniți / Ucigașul avea un tricou pe care scria „No Lives Matter”

Atac la o școală de lângă Moscova. Foto: Captură Telegram

Un copil de 10 ani a fost ucis marți cu un cuțit de un alt elev într-o școală din Odintsovo, la câțiva kilometri vest de Moscova, a informat poliția rusă într-un comunicat citat de Reuters.

La ora 09:00 ora locală (06:00 GMT), un elev al școlii l-a atacat cu un cuțit pe paznic, înainte de a-l ataca pe un băiat de 10 ani care „a murit în urma rănilor”, potrivit aceleiași surse.

„Agresorul a fost arestat”, se afirmă în comunicat. Este vorba de un adolescent de 15 ani, a precizat Comitetul de anchetă rus, responsabil cu principalele investigații din țară, care a anunțat și deschiderea unei anchete pentru „crimă”.

Potrivit Comitetului de anchetă, atacul a avut loc în localitatea Gorki-2, din districtul municipal Odintsovo, din regiunea Moscovei.

Acesta a provocat și „răniți”, a afirmat pe Telegram delegata regională pentru drepturile copilului, Ksenia Michonova, fără a da mai multe detalii.

Motivele atacatorului nu sunt cunoscute în acest moment.

Popularul canal de știri pe Telegram Mash din Rusia a scris că paznicul rănit este în stare gravă. Acesta venise după atacator și l-a strigat, după care elevul i-a pulverizat spray cu piper în ochi și l-a înjunghiat în spate, scrie Mash, care a publicat și imagini cu atacul.

După ce l-a ucis pe elevul de 10 ani, adolescentul și-a făcut un selfie cu victima pe fundal.

Pe tricoul adolescentului care a venit cu cuțitul la școală era scris „No Lives Matter”, numele unui grup online care promovează violența, terorismul și distrugerea umanității.

Criminalul a venit la școală cu un rucsac mare — timp de aproximativ 7 minute s-a pregătit pentru atac în toaleta școlii.

AFP amintește că un atac similar a avut loc în septembrie 2024, trei adolescenți și o profesoară au fost răniți de un elev care i-a atacat cu un ciocan într-o școală din Cheliabinsk, în Ural.

Pe vremuri extrem de rare, atacurile armate în instituțiile de învățământ, uneori mortale, tind să devină mai frecvente în Rusia în ultimii ani, în special atacurile cu arme de foc, în ciuda legislației foarte restrictive.