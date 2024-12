Atacul din Magdeburg: Miting al susținătorilor AfD, care spune că a fost „eșec politic monstruos” / Contra-manifestație cu mii de oameni: „Nu cedați urii”

La trei zile după atacul asupra târgului de Crăciun din Magdeburg, mii de susținători ai partidului de extremă dreaptă, Alternativa pentru Germania (AfD), au manifestat în oraș. În același timp, alte mii de contra-demonstranți au format un lanț de lumini și au protestat împotriva politizării tragicului incident.

Potrivit poliției, aproximativ 3.500 de persoane au urmat un apel al AfD, pentru un miting în Piața Catedralei. În timpul evenimentului s-a scandat, pe alocuri „Deportare!”

🇩🇪 BREAKING NEWS: It is reported that more than 20,000 people have gathered in the city center of Magdeburg for the AfD rally. pic.twitter.com/syiXVC2rBC