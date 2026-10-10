Atacul unei liberale la adresa lui Nicușor Dan: „Oare de ce mizează doar pe ruperea PNL?”

Desemnările de premier făcute „din convingere” de către președintele Nicușor Dan mizează doar pe ruperea PNL, a afirmat deputata Raluca Turcan, într-o postare pe Facebook.

Raluca Turcan susțin că președintele Dan a desemnat candidații la funcția de prim-ministru pe care i-a agreat cu adevărat sperând că aceștia vor reuși să obțină învestirea guvernului cu voturi obținute prin scindarea PNL.

„Oare de ce, în toate desemnările făcute din convingere — adică Veștea și Niculescu, căci în cazul lui Siegfried Mureșan s-a văzut de la o poștă că a lipsit voința reală —, președintele Nicușor Dan mizează doar pe ruperea PNL? Oare de ce, în tot tabloul desemnărilor și al guvernelor, nu s-a pus nicio secundă problema fracturării PSD?”, a scris Raluca Turcan.

Ea îl acuză și pe președintele PSD că dorește să ajungă la guvernare împreună aripa pesedizată a PNL.

„Sorin Grindeanu nu spune pe șleau ce vrea, de fapt: să guverneze cu partea PSD-izată din PNL, să-i aleagă el cu penseta pe cei de-ai lui din PNL și să se așeze la masă, cu principala preocupare sa-i înlăture pe Ilie Bolojan și pe cei care nu mai vor PSD în interiorul PNL! Și, sincer, nici nu vreau să mă gândesc ce presiuni se fac asupra lui Sorin Grindeanu sau asupra premierului desemnat pentru a se forma un guvern cu aripa PSD-istă din PNL!”, susține Turcan.

Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a transmis vineri că „PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR și este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării“.

În replică, Ilie Bolojan a spus vineri seară, tot pe Facebook, că România are nevoie de un guvern funcţional, dar refuzul PNL „nu ține de orgolii sau calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an”.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a scris Bolojan.