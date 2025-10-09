„Atacuri aeriene intense” în Gaza, după anunțarea acordului Israel-Hamas, susține Apărarea Civilă din enclavă

Apărarea Civilă din Gaza a raportat joi mai multe atacuri israeliene, în urma anunțului făcut în cursul nopții privind un acord între Israel și Hamas pentru un armistițiu, relatează AFP și Agerpres.

„De la anunțul de aseară privind un acord asupra cadrului de armistițiu propus, au fost raportate mai multe explozii, în special în nordul Gazei”, a declarat unul dintre oficialii Apărării Civile, Mohammed Al-Mughayyir.

El a menționat în special „atacuri aeriene intense asupra orașului Gaza”.

Israelul și Hamas au ajuns la un acord în noaptea de miercuri spre joi privind prima fază a planului președintelui american Donald Trump de a aduce pacea în Gaza după doi ani de război.

Această fază include un armistițiu și un schimb de prizonieri palestinieni cu ostatici israelieni deținuți de mișcarea islamistă, al cărei atac asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul.

Planul în 20 de puncte prezentat de Trump pe 29 septembrie prevede pe termen lung dezarmarea Hamas și retragerea israeliană din teritoriu.

Semnarea acordului privind prima etapă a planului președintelui american Donald Trump pentru Gaza este preconizată să aibă loc la ora 12:00, ora Israelului, a declarat joi pentru Reuters o sursă informată cu privire la detaliile înțelegerii.

Armistițiul este preconizat să intre în vigoare în Gaza odată cu semnarea acordului, a adăugat sursa.