Atacuri israeliene în Gaza, în primul test major pentru noul armistițiu. Oficialii din Gaza au raportat zeci de decese / IDF susține că a fost o ripostă la atacuri asupra trupelor sale

Israelul a lansat duminică o serie de atacuri în Fâșia Gaza și a declarat că oprește fluxul de ajutoare către enclavă ca răspuns la atacurile asupra forțelor sale, care au ucis doi soldați, în ceea ce Reuters descrie drept cel mai serios test de până acum pentru acordul de încetare a focului pe care l-a mediat SUA.

Agenția de apărare civilă din Gaza susține că atacurile israeliene de duminică au ucis cel puțin 33 de persoane, notează AFP.

Armata israeliană susține că a atacat ținte Hamas din întreaga enclavă, inclusiv comandanți, oameni înarmați, un tunel și depozite de arme, după ce militanții au lansat o rachetă antitanc și au tras asupra trupelor sale, omorând doi soldați israelieni.

Cel puțin un atac a lovit o fostă școală din zona Nuiserat, care adăpostea persoane strămutate, au declarat locuitorii.

Aripa armată a Hamas a declarat că rămâne devotată acordului de încetare a focului, nu a fost la curent cu ciocnirile din Rafah și nu a mai fost în contact din martie cu grupurile de acolo.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netayahu a spus că a ordonat armatei să răspundă cu fermitate la ceea ce a descris ca fiind încălcări ale armistițiului de către Hamas.

Fluxul de ajutoare către Gaza a fost oprit

Un oficial israelian din domeniul securității a declarat că transferul de ajutoare către Gaza a fost oprit până la noi anunțuri, în urma a ceea ce susține că a fost o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului de către Hamas.

Cu toate acestea, presa israeliană a scris că fluxul de ajutoare va fi reluat luni, în urma presiunilor americane. Axios, citând un oficial american, a relatat că Israelul a informat Washingtonul că va redeschide un punct de trecere a frontierei către Gaza luni dimineață.

Atacurile israeliene au amintit de riposta israeliană la ceea ce a considerat a fi încălcări grave ale armistițiului din finalul anului 2024 cu Hezbollah, aliatul libanez al Hamas. Seria de atacuri de atunci a avut loc la mai puțin de o săptămână de la intrarea în vigoare a acordului și a venit după zile de acuzații reciproce de încălcare a înțelegerii. De atunci, acordul a fost menținut într-o mare măsură.

În Gaza, un armistițiu s-a prăbușit în martie, după aproape două luni relativ calme, când Israelul a lansat o serie de atacuri aeriene.