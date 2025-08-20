Atacuri ucrainene cu drone au lăsat fără energie electrică zonele ocupate de ruși din regiunea Zaporojie

Un atac cu drone ucrainene marți seara a întrerupt alimentarea cu energie electrică în zone din regiunea Zaporojie din Ucraina aflate sub control rus, a anunțat guvernatorul instalat de Moscova, potrivit Reuters.

Forțele ruse controlează peste jumătate din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei. Însă Kievul păstrează controlul asupra principalului centru administrativ al regiunii, iar atacurile sale au întrerupt de mai multe ori alimentarea cu energie electrică în zonele controlate de Rusia.

În 2022, Rusia a anexat regiunea Zaporojie , împreună cu regiunea vecină Herson, precum și Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, la aproximativ șapte luni după începutul invaziei.

„Motivul întreruperilor de curent în regiunea Zaporojie este încă un atac terorist cu drone asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, a afirmat guvernatorul numit de Moscova, Yevgeny Balițky, pe Telegram.

Balițky a spus că echipele de reparații restabilesc alimentarea cu energie electrică și comută zonele afectate la linii de rezervă. El a spus că lucrările sunt îngreunate „de pericolul unor noi atacuri și de întuneric”.

Bombardamentele ucrainene și atacurile cu drone au întrerupt alimentarea cu energie electrică în iunie pentru mai mult de 24 de ore pentru cel puțin 700.000 de locuitori din întreaga zonă. Acest atac pare să fi fost cel mai mare de acest gen pe teritoriul controlat de Rusia de la începutul războiului.

Centrala nucleară din Zaporojie cu șase reactoare, cea mai mare din Europa, ocupată de armata rusă, funcționează normal, neafectată de întreruperile de curent, a declarat directorul de comunicare al centralei, Yevgenia Yashina, pentru agenția de știri rusă RIA.

Centrala nu produce energie electrică, dar are nevoie de energie pentru sistemele de răcire și monitorizare pentru a menține siguranța.

Ucraina și Rusia se acuză reciproc în mod regulat de organizarea de atacuri asupra centralei ce a fost capturată de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei din februarie 2022.