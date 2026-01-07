Atacurile ruse în apropierea graniței României au înregistrat o creștere spectaculoasă în 2025. Represalii după loviturile Kievului asupra navelor rusești

Rusia a atacat, miercuri, două porturi ucrainene din regiunea Odesa, ucigând o persoană și rănind alte opt, informează Reuters. Atacurile vin în continuarea unei serii ample de lovituri îndreptate asupra regiunii Odesa, aflată la granița dintre Ucraina și România, numărul acestora fiind anul trecut de aproape trei ori mai mare decât în 2024.

Rusia a atacat repetat porturile Ucrainei și vasele sub pavilion străin care au plecat din ele în ultimele săptămâni, după ce președintele Vladimir Putin a promis să taie accesul Ucrainei la mare ca represalii la loviturile Kievului ce au vizat petroliere care navigau către Rusia.

Administrația maritimă a Ucrainei a precizat că porturile atacate sunt Cernomorsk și Pivdenîi, ambele cruciale pentru exporturile mărfurilor ucrainene.

„Acesta este încă un atac al unui stat terorist asupra infrastructurii portuare care este implicat în siguranța alimentară la scară globală”, a declarat vicepremierul Oleksi Kuleba.

Moscova a atacat porturile din regiunea Odesa de 96 de ori în 2025, o creștere aproape triplă față de 2024, când numărul atacurilor a fost de 36.

Printre aceste porturi se află și Izmail și Reni, situate în imediata vecinătate a României.

Instalațiile portuare, clădirile administrative și rezervoare de ulei vegetal au fost avariate în atacurile de miercuri, a precizat Kuleba, adăugând că porturile își continuă activitatea în paralel cu operațiunile de curățare a ruinelor.

Rusia a intensificat loviturile asupra porturilor ucrainene în luna decembrie după ce Ucraina a atacat vase din „flota-fantomă” pe care Rusia le folosește pentru transportul petrolului exportate în pofida sancțiunilor. Kievul încearcă de multă vreme să stopeze această surse de venituri a Moscovei, despre care spune că finanțează războiul Rusiei în Ucraina.