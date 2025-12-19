Atenționare MAE: Controale la frontiera Sloveniei cu Ungaria și Croația. Ce trebuie să facă românii care tranzitează aceste țări

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Slovenia că autorităţile din această ţară au luat decizia de a extinde cu şase luni controalele la punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria şi cu Croaţia, până la data de 21 iunie 2026, informează Agerpres.

Măsurile se aplică atât în cazul celor 24 de puncte de trecere a frontierei destinate traficului rutier dintre Slovenia şi Croaţia (Secovlje – Sicciole, Dragonja – Dragogna, Socerga, Starod, Jelsane, Petrina, Metlika, Obrezje, Dobovec, Gruskovje, Zavrc, Petisovci, Podgorje, Babno Polje, Vinica, Slovenska vas, Rigonce, Oresje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Ormoz, Sredisce ob Dravi, Gibina), cât şi al celor şapte puncte care deservesc traficul feroviar (Rakitovec, Ilirska Bistrica, Metlika, Dobova, Rogatec, Sredisce ob Dravi, Lendava).

De asemenea, între Slovenia şi Ungaria se efectuează controale la cele şapte puncte de trecere a frontierei terestre (Dolga vas – Hosszufalu, Pince, Prosenjakovci – Partosfalva, Hodos, Kobilje, Cepinci, Martinje), precum şi la punctul feroviar de frontieră Hodos.

Potrivit MAE, sunt în vigoare controale inclusiv la intrarea în Austria şi în Italia, la sosirea dinspre Slovenia.

Ministerul de Externe recomandă cetăţenilor români să se asigure că deţin în permanenţă asupra lor, pe timpul călătoriei spre şi dinspre Slovenia, un act de identitate valabil – paşaport sau carte de identitate naţională.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Ljubljana: +38 615 058 294, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatori în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României în Republica Slovenia: +38 640 980 068.