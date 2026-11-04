Atmosferă „provocatoare” la Casa Albă, spune un oficial: „Alegătorii lui Trump vin doar când el e pe buletin”

În cadrul mitingurilor dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, președintele i-a încurajat frecvent pe alegători să „se prefacă” că el se află pe buletinul de vot.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru CBS News că atmosfera din Casa Albă este „provocatoare” după ce rezultatele parțiale sugerează un avantaj al democraților în alegerile parlamentare la jumătatea mandatului.

„Președintele Trump nu a fost pe buletinul de vot, iar s-a dovedit că alegătorii lui Trump se prezintă la urne atunci când el figurează pe buletinul de vot”, a spus oficialul pentru sursa citată.

„De asemenea, calitatea candidaților contează, iar președintele Trump a reușit să promoveze mai bine mulți dintre candidații de pe buletinul de vot decât au făcut-o candidații înșiși”, a continuat el.

Oficialul a mai spus că „indiferent de cum se vor desfășura lucrurile astăzi, hotărârea președintelui Trump de a opri stânga radicală nu va face decât să devină și mai puternică”. „Pregătiți-vă”, a adăugat el.

Democrații vor câștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților, potrivit prognozelor CNN.