Atmosferă „provocatoare” la Casa Albă, spune un oficial: „Alegătorii lui Trump vin doar când el e pe buletin”
În cadrul mitingurilor dinaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, președintele i-a încurajat frecvent pe alegători să „se prefacă” că el se află pe buletinul de vot.
Un oficial al Casei Albe a declarat pentru CBS News că atmosfera din Casa Albă este „provocatoare” după ce rezultatele parțiale sugerează un avantaj al democraților în alegerile parlamentare la jumătatea mandatului.
„Președintele Trump nu a fost pe buletinul de vot, iar s-a dovedit că alegătorii lui Trump se prezintă la urne atunci când el figurează pe buletinul de vot”, a spus oficialul pentru sursa citată.
„De asemenea, calitatea candidaților contează, iar președintele Trump a reușit să promoveze mai bine mulți dintre candidații de pe buletinul de vot decât au făcut-o candidații înșiși”, a continuat el.
Oficialul a mai spus că „indiferent de cum se vor desfășura lucrurile astăzi, hotărârea președintelui Trump de a opri stânga radicală nu va face decât să devină și mai puternică”. „Pregătiți-vă”, a adăugat el.
- Urmăriți LIVE noaptea alegerilor cruciale din SUA, cu cele mai noi informații și rezultate, pe HotNews
- Cine este Jon Ossoff, steaua în ascensiune a Partidului Democrat, așteptat să aducă o victorie majoră într-un stat-cheie
Democrații vor câștiga controlul asupra Camerei Reprezentanților, potrivit prognozelor CNN.