Au început să circule trenurile companiei de transport Carpatica Feroviar care va înlocui operatorul de stat CFR Marfă

Primul tren Carpatica Feroviar România a început să circule luni dimineață, transportând cărbune pentru Complexul Energetic Oltenia. În paralel, noul transportator feroviar de stat continuă recrutarea de personal și are în prezent câteva zeci de angajați.

Marțea trecută, Carpatica Feroviar a câștigat licitația de transport cărbune organizată de CE Oltenia, scrie publicația Club Feroviar.

Contractul are o durată de aproximativ un an și jumătate, fiind divizat în trei contracte subsecvente. Procedura de achiziție a avut o valoare estimativă de 33,83 milioane de lei și o durată de 15 luni, fiind organizată de către Complexul Energetic Oltenia. Obiectul contractului este transportul cărbunelui la Centrala de la Turceni.

După semnarea contractului de săptămâna trecută, luni dimineață a circulat primul tren Carpatica Feroviar, pe relația Turceni-Motru Est. Trenul este format din 36 de vagoane și o lungime de 565 de metri.

Șeful operatorului de stat a precizat că în paralel continuă procesul de recrutare a personalului. „Pe măsură ce stabilim fiecare contract de transport, angajăm oameni. Echipele noastre de resurse umane sunt în țară, peste tot unde este nevoie. În momentul de față avem 40-50 de angajați, mecanici de locomotivă, personal TESA. Nu pot da o cifră exactă, pentru că se schimbă de la o oră la alta, este în dinamică”, a spus Daniel Apostolache.

Dosarele celor care au dorit să se angajeze la noul operator deținut de statul român au putut fi depuse în a doua parte din octombrie și, în total au fost 6.800 de dosare pentru 2.200 de posturi.

Reamintim că CFR Marfă urmează a fi lichidată și în locul ei va funcționa Carpatica Feroviar, companie care începe să prindă formă, dar este condusă de un fost director CFR Marfă.