Concurență mare pentru a lucra în compania feroviară care ia locul CFR Marfă. Când ar putea fi angajați primii oameni

Carpatica Feroviar, compania care va înlocui CFR Marfă, a primit 6.800 de dosare pentru cele 2.200 de locuri de muncă disponibile pentru cei care vor să se angajeze, a spus directorul general, Daniel Apostolache. El estimează că primii oameni ar putea fi angajați la început de decembrie.

Apostolache a spus, într-un interviu pentru Club Feroviar, că pentru cele 200 de posturi TESA au fost depuse peste 1.800 de candidaturi, iar pentru cele 2.000 de posturi de muncitori au fost primite 5.000 de dosare.

„În total sunt 6.800 de dosare pe 2.200 posturi. Am constatat că au fost candidați care au depus dosare pentru mai multe poziții, precum și pentru inginer și pentru director”, spune directorul noi companii, același om care până în martie a condus CFR Marfă. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor a trecut, iar acum acestea sunt în analiză.

Șeful Carpatica Feroviar spune că speră că primii oameni vor fi angajați pe 2 sau 3 decembrie.

Reamintim faptul că CFR Marfă se numără printre companiile de stat care intră în lichidare, iar în locul iei a fost înființată o nouă companie. Carpatica Feroviar va prelua o parte dintre angajați și este condusă de fostul director al CFR Marfă, care însă promite că nu vor fi repetate greșelile trecutului:

Angajații CFR Marfă nu trec automat la noua companie Carpatica Feroviar, mai ales că, în total, noul operator va avea cu câteva sute de angajați mai puțin decât compania ce urmează a fi lichidată.

Apostolache a mai spus că circulă multe informații false legate de viitorul Carpatica Feroviar și de numărul real de angajați pe care îl are CFR Marfă.

„Nu pot fi de acord cu afirmaţii de genul: „Carpatica va angaja 2.000 de oameni, iar CFR Marfă are 4.700. Nu e adevărat, CFR Marfă are 2.600 de salariaţi, iar la noi sunt aprobate prin organigramă 2.100 de posturi. Și să nu uităm că sunt o grămadă de oameni care sunt pensionari la CFR Marfă. Nu mi s-a părut corect ca unii sindicaliști să spună ce vor face o mie şi ceva de oameni”.

„Proiectul este asumat de Statul român (…) nu e firma mea”, a mai spus directorul.