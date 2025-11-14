Noua companie a statului care va înlocui CFR Marfă. Ce se întâmplă cu cei 3.000 de angajați și de ce se opun operatorii privați 

CFR Marfă se numără printre companiile de stat care intră în lichidare, a anunțat vineri premierul Bolojan, iar în locul iei a fost înființată o nouă companie. Carpatica Feroviar va prelua o parte dintre angajați și este condusă de fostul director al CFR Marfă, care însă promite că nu vor fi repetate greșelile trecutului:

Angajații CFR Marfă nu trec automat la noua companie Carpatica Feroviar, mai ales că, în total, noul operator va avea cu câteva sute de angajați mai puțin decât compania ce umează a fi lichidată.

Pe site-ul Carpatica sunt liste cu posturile disponibile, locația și data până la care se poate aplica. Este publicat și un „ghid de aplicare pentru posturile vacante”, iar cei care doresc să aplice trebuie să trimită prin e-mail dosarul de candidatură.

Carpatica Feroviar, activități de interes strategic în locul CFR Marfă

Discuțiile despre compania care va înlocui CFR Marfă s-au intensificat la început de 2023. Pe atunci, Guvernul discuta o ordonanță de urgență, la propunerea Ministerului Transporturilor, pentru înființarea mai multor companii, care să joace roluri strategice în regiune. Printre ele se număra și Carpatica Feroviar, o companie ce urma să aibă obligația legală de a asigura transporturile strategice ale statului român.

În octombrie 2024, Guvernul a aprobat înființarea operatorului feroviar de transport marfă Carpatica Feroviar S.A. Ideea era ca noua companie să înlocuiască treptat CFR Marfă, operator care a decăzut enorm în ultimii 20 de ani. Carpatica Feroviar SA ar urma să desfășoare activități de interes strategic, dar se va ocupa și cu activități comerciale, arătau documentele oficiale de atunci.

Estimarea din acel moment era că noua companie ar trebui să fie funcţională în 2025 și va fi o societate de stat, finanţată din surse proprii. Dacă totul merge bine, compania ar putea fi listată la bursă în doi ani, susțineau acum un an oficiali de la Ministerul Transporturilor.

Carpatica Feroviar, condusă de fostul director CFR Marfă

În martie 2025, directorul CFR Marfă, Daniel Apostolache, demisiona și se anunța faptul că tot el va prelua conducerea Carpatica Feroviar. Apostolache a fost director CFR Marfă timp de trei ani și lucra din 2004 în companie (a început ca inginer la revizia vagoane București Progresu).

La jumătatea lui octombrie 2025, societatea Carpatica Feroviar România anunța că începe procesul de recrutare de personal, potrivit Agerpres. Daniel Apostolache promitea „o campanie transparentă” și spunea că sunt 2.000 de posturi deschise. Într-o declarație făcută într-o conferință pe teme feroviare, șeful companiei spunea că recrutarea vizează un număr maxim de 2.500 de salariaţi.

Se caută mecanici de locomotivă, șefi de tren, manevranți și revizori tehnici, instructori și declaranți vamali, dar și ingineri, specialiști IT, economiști, profesioniști în marketing, costuri și reglementări comerciale). Carpatica Feroviar va gestiona un parc format din 6.450 de vagoane de marfă și 200 de locomotive.

Carpatica Feroviar va fi „acea CFR Marfă din vremurile bune, de mulți ani în urmă”

Carpatica Feroviar vrea să scape de eticheta CFR Marfă și nu e totuna cu fostul operator național de transport de marfă, susținea Daniel Apostolache, într-o conferință de presă, pe 15 octombrie.

„Carpatica Feroviar nu e CFR Marfă”, spunea noul director, citat de Club Feroviar. El a spus că și-a asumat greșelile trecutului și că noua companie, dacă va fi să fie o CFR Marfă, va fi „acea CFR Marfă din vremurile bune, de mulți ani în urmă”.

Şeful companiei a anunţat că, în cele şapte luni de la înfiinţarea Carpatica, a semnat contracte comerciale cu diverse companii, printre care: OMV Petrom, Romcim, Azomureş, Cargo, Socar, Malbi Trans, Rofersped. 80% dintre afacerile de transport vor fi în domenii precum cereale, cărbune și petrol.

Noua companie Carpatica Feroviar România îşi propune să ocupe 30% din piaţa de transport feroviar de mărfuri şi ţinteşte din 2026 o cifră de afaceri de minimum 700 de milioane de lei, cu o creştere anuală sustenabilă de 10%, mai spunea directorul general, citat de Club Feroviar.

La început de noiembrie, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, spunea că ia în calcul o unificare a companiilor feroviare de stat, după modelul unor țări din regiune.

Reunificarea companiilor ar aduce o multitudine de beneficii, susținea ministrul. Costurile de funcționare ar fi reduse cu 25%, fondurile europene ar fi atrase mult mai ușor și ar dispărea acele fluxuri de bani inutile între companii, a spus Șerban, citat de Club Feroviar. Separarea companiilor feroviare s-a făcut în 1998.

CFR Marfă are mari probleme și numărul de angajați a scăzut constant

CFR Marfă are acum 3.000 de angajați și datorii totale de peste 4,7 miliarde lei.

Compania de stat avea 32.000 de angajați în 1998, 17.000 de angajați în 2009, a ajuns la sub 9.000 în 2013 și a scăzut la mai puțin de 4.000 în 2021.

CFR Marfă estima, într-un document din luna mai, citat de News.ro, pierderi de 4 milioane lei pentru acest an, la venituri totale de 820 milioane lei.

Documentul mai arăta că societatea se pregăteşte să intre în insolvenţă în acest an, după ce, timp de cinci ani, s-a aflat în procedură de concordat preventiv până la data de 12 martie 2025. Plăţile restante erau estimate la 3,11 miliarde lei la finalul acestui an.

Trebuie spus că alte țări europene nu și-au lăsat operatorul național de transport de marfă pe calea ferată să decadă. Cea mai mare companie de profil din UE este Deutsche Bahn Cargo, iar a doua este PKP Cargo din Polonia. Și țări precum Austria și Lituania au operatori puternici în regiunile lor.

CFR Marfă este „într-o situație financiară critică”, datoriile la stat au tot crescut, iar cifra de afaceri a tot scăzut, arăta o analiză a companiei RisCo. Operatorul a avut pierderi totale de peste un miliard de lei în ultimii cinci ani, cifra de afaceri a scăzut, iar declinul ține de mult timp, se mai spunea în analiză.

Cum arată pierderile CFR Marfă în ultimii cinci ani

⦁ 2020: -335.084.365 lei

⦁ 2021: -351.759.979 lei

⦁ 2022: -153.311.545 lei

⦁ 2023: -231.136.331 lei

⦁ 2024: -328.637.667 lei

De ce operatorii privați se opun înființării Carpatica Feroviar

Operatorii privați de transport se opun înființării noi companii și spuneau că va fi continuatorul CFR Marfă și că va persista activitatea ineficientă și administrarea plină de defecte.

Operatorii mai spuneau și că interesul strategic și militar susținut pentru înființarea Carpatica Feroviar nu se justifică, deoarece operatorii feroviari privați și-au asumat responsabilitatea și au demonstrat că au capacitatea de a susține și a rezolva orice tip de transport special, strategic sau militar pe calea ferată.

Companiile cu capital privat mai spuneau și că, având o cotă de 70% din piață, aceste companii pot acoperi nevoile apărute în situații de criză. Exact aceste „situații de criză” erau invocate în nota de fundamentare care susținea înființarea Carpatica Feroviar.