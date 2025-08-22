Au început să vină facturile duble la electricitate pe luna iulie / Pe lângă scumpirile de după liberalizarea pieței, se aplică și TVA majorat

Românii au început să primească în aceste zile facturile la electricitate pentru luna iulie, primele de după liberalizarea pieței. În cele mai multe cazuri, soldurile s-au dublat, în funcție de consumul fiecăruia, în timp ce în regiunile lovite de caniculă luna trecută, sumele sunt și mai mari, ca urmare a consumului de aer condiționat. La acestea se adaugă și faptul că facturile pe iulie includ TVA majorat la 21%, întrucât au fost emise după data de 1 august.

Răzvan este un consumator de energie din Brașov, client la Electrica Furnizare. Locuiește într-un apartament de două camere într-o zonă cu multă umbră de la poalele Tâmpei. „Am de plată 135 de lei pentru luna iulie, este mai mult decât dublu față de cât am plătit în iunie – 61 de lei”, spune el. Nu are aparat de aer condiționat și nici nu a consumat mai mult decât în luna anterioară – în jur de 90 de kWh.

Un alt client din Brașov al aceleiași companie companii, Radu, cu un consum mediu mai ridicat, va trebui să plătească mai mult pentru mai puțin în luna iulie. Ultima factură are soldul 335 de lei pentru 212 kWh, față de 186 de lei pentru 233 kWh, cât a plătit în iunie.

Situația se schimbă însă în zonele unde temperaturile din luna iulie au fost foarte mari, pentru că mulți consumatori au folosit intensiv aparatele de aer condiționat.

În București, de exemplu, Andreea a primit o factură de 378 lei pentru un consum de 250 kWh de la Electrica Furnizare, Alina are și ea de plată peste 230 de lei la PPC Energie, dublu față de iunie. Cristina, client Hidroelectrica, are de plată 170 de lei pe iulie, cu 70% mai mult decât în iunie.

Facturile pe iulie conțin TVA majorat la 21%

Facturile pe care clienții le primesc zilele acestea, aferente lunii iulie, conțin și TVA de 21%, întrucât au fost emise după ce a fost majorat TVA, începând cu 1 august.

„Factura pentru consumul aferent lunii iulie 2025 se va emite în perioada următoare, pentru care se aplica TVA-ul de 21%, conform reglementărilor fiscale în vigoare”, au explicat reprezentanții PPC Energie, pe Facebook, unui consumator care a întrebat de ce TVA nu a rămas cel vechi, din moment ce consumul a fost realizat în iulie.

Începând cu factura aferentă lunii iulie 2025, unii furnizori de energie electrică au inclus și regularizarea consumului pentru prima jumătate a anului, care se face în mod obișnuit în această perioadă.

De aceea, unele facturi includ și consumul din lunile precedente, ceea ce creează și mai multă confuzie pentru utilizatori.

Un nou cod de bare pe facturi: cel pentru consumatorii vulnerabili

Totodată, pe facturi apare în premieră un nou cod de bare, care este destinat clienților aflați în situația de sărăcie energetică. Aceștia vor primi un voucher lunar de 50 de lei de la stat. Ei își vor putea achita factura la oficiile poștale, unde codul de bare va fi scanat. Pentru ceilalți consumatori, codul de bare nu este activ.

Facturile se emit treptat în aceste zile pentru toți consumatorii din țară, în funcție de furnizor, de județ și de operatorul de distribuție.

La 1 iulie 2025, piața de electricitate a fost complet liberalizată și fiecare plătește prețul pe care îl are în contract. Până atunci, consumatorii au plătit prețuri plafonate în funcție de consum: