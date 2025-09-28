Au intrat în istorie. Prima medalie de aur pentru un echipaj de 8+1 mixt la Campionatul Mondial de Canotaj a fost obţinută de România

AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai pentru echipajul de 8+1. FOTO: Federația Română de Canotaj

Echipajul de 8+1 mixt a câştigat medalia de aur la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Barca tricoloră a condus cursa de la un capăt la altul, scrie News.ro.

Echipajul format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroşanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu a fost urmat de cele ale Italiei şi Noii Zeelande.

Proba de 8+1 mixt a fost introdusă în premieră la CM.

Locul 6 a fost ocupat în finala probei de dublu vâsle mixt (Mix2x) de echipajul compus din Andrei Cornea şi Mădălina Cornea.

România a obţinut două medalii de aur la CM de la Shanghai şi patru de argint.