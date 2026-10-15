„Au lovit ici-colo”. Putin, scurt anunț despre atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi că recentele atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești nu au provocat pagube semnificative și a promis că Moscova va riposta, a relatat Interfax.

„Au lovit ici-colo. Nimic deosebit de semnificativ. Cu toate acestea, ei continuă”, a spus Putin, potrivit Reuters.

Declarațiile liderului de la Kremlin au venit după ce un atac major cu drone ucrainene a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din regiunea Riazan a Rusiei, joi dimineață, potrivit guvernatorului regional.

A fost primul atac ucrainean confirmat asupra unei facilități energetice rusești de când președintele american Donald Trump a anunțat, duminică, faptul că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu în domeniul energetic.

Rusia a continuat însă să lovească infrastructura energetică ucraineană, iar Kremlinul a transmis, prin Dmitri Peskov, că „nu a fost specificat nimic în termeni concreți”, așa că „activitatea în acest domeniu continuă”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Financial Times, într-un interviu publicat joi, că Ucraina a suspendat atacurile asupra infrastructurii energetice timp de trei zile pentru a se conforma dorințelor SUA, dar le reia deoarece Rusia continuă să-i atace infrastructura energetică.

Miercuri, viceprim-ministrul rus Alexander Novak a susținut că Ucraina a atacat rafinării de petrol din regiunile Saratov și Riazan, deși Kievul a negat orice implicare.

Rafinăria din Riazan este deținută de gigantul petrolier rus Rosneft și aprovizionează Moscova cu combustibil. Aceasta a fost atacată de mai multe ori de drone în ultimele luni. Rafinăria reprezintă aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia.

Kremlinul îl acuză pe Zelenski că refuză pacea

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus joi reporterilor că Moscova nu a perceput că Kievul s-ar fi conformat vreodată armistiţiului şi a spus că atacul asupra unei alte rafinării „nu este nimic nou”.

„Regimul ucrainean de la Kiev continuă să lovească aceste obiective ajungând astfel, desigur, într-o contradicţie serioasă cu eforturile de pace ale Statelor Unite şi ale negociatorilor americani care chiar depun eforturi foarte energice pentru a iniţia cumva procesul de pace. Dar, până acum, aceste încercări energice au fost împiedicate de refuzul regimului de la Kiev şi al preşedintelui Zelenski de a se angaja pe calea păcii”, a spus Peskov.

Moscova argumentase anterior că amploarea unui astfel de armistiţiu nu a fost stabilită.