După anunțul lui Zelenski, Ucraina a și atacat o rafinărie din Rusia

Un atac de amploare desfășurat de ucraineni cu drone asupra regiunii Reazan din Rusia a provocat izbucnirea unui incendiu la o rafinărie, a declarat joi dimineață guvernatorul regional, potrivit Reuters.

Acesta a fost primul atac ucrainean asupra unei instalații energetice rusești de când președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu în domeniul energetic.

Rusia a continuat însă să lovească infrastructura energetică ucraineană, iar Kremlinul a transmis prin Dmitri Peskov, că „nu a fost specificat nimic în termeni concreți”, așa că „activitatea în acest domeniu continuă”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pentru Financial Times într-un interviu publicat joi că Ucraina a suspendat atacurile asupra infrastructurii energetice timp de trei zile pentru a se conforma dorințelor SUA, dar le reia deoarece Rusia continuă să-i atace infrastructura energetică.

„Se evaluează în prezent pagubele materiale. Serviciile de urgență intervin la fața locului”, a declarat guvernatorul regiunii Reazan, Pavel Malkov, într-o postare pe Telegram.

Un depozit din altă zonă a fost avariat în urma atacurilor, a precizat el, fără a oferi detalii suplimentare.

Rafinăria din Reazan este deținută de gigantul petrolier rus Rosneft și aprovizionează Moscova cu combustibil.

Aceasta a fost atacată de mai multe ori de drone în ultimele luni. Rafinăria reprezintă aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia.

Malkov a declarat joi dimineață că orele de curs din școli și grădinițe din două districte au fost anulate din cauza a ceea ce el a numit „atacuri masive cu drone”.