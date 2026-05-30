„Au venit cei care lipseau, pleacă cei care erau în plus”. Situația remarcată de un istoric după anunțul lui Nicușor Dan cu privire la închiderea consulatului rus

Sinagoga din Constanța a fost inaugurată vineri, iar prim-rabinul Rafael Shaffer a fost întâmpinat de Iusuf Murat, reprezentantul Cultului Musulman în România, a scris istoricul Daniel Citirigă, punând evenimentul în contrast cu decizia autorităților române de a închide Consulatul general al Rusiei de la Constanța.

„La inaugurarea Sinagogii din Constanța, Muftiul Iusuf Murat, întâmpinându-l pe prim-rabinul Rafael Shaffer, acesta din urmă spunându-i reprezentantului Cultului Musulman în România cä speră să se revadă la reinaugurarea geamiei. La câteva ore, de la Cotroceni venea anunțul cǎ se închide Consulatul Rusiei de la Constanța. Aș zice ca au venit la Constanța cei care lipseau, și pleacă cei care erau în plus. Un moment istoric pentru oraș”, a scris Daniel Citirigă, sâmbătă, pe Facebook. Daniel Citirigă este decanul Facultății de Istorie și Științe Politice de la Universitatea „Ovidius” din Constanța.

România închide Consulatul Rusiei

„Consulul general al Federației Ruse de la Constanța a fost declarat persona non-grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”, a anunțat președintele Nicușor Dan, vineri, în urma ședinței în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării a analizat incidentul de la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe în noaptea de joi spre vineri.

Decizia autorităților de la București „va fi urmată de măsuri de răspuns”, a amenințat ambasada Rusiei, într-un comunicat în care pune la îndoială proveniența rusească a dronei.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a respins categoric speculațiile cu privire la proveniența aparatului de zbor.

„Îi invităm pe cei din Rusia care consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine, să vină la sediul Direcției Generale de Informații a Armatei, unde să își caute numărul de serie de pe produsele cu producție în Rusia. Înțeleg ceața asta indusă în jurul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, însă ceea ce s-a găsit acolo este, în baza seriei componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricație rusească”, a declarat el, vineri seară, într-o conferință de presă la Ministerul Apărării.

Templul Israelit din Constanța a fost inaugurat vineri

Singagoga a fost reinaugurată oficial vineri, un moment „incredibil în special pentru istoria orașului și pentru tot ceea ce înseamnă cultura și istoria orașului Constanța”, după cum l-a descris directorul Teatrului de Stat Constanța, Erwin Șimșensohn, citat de Radio România Constanța.

Muftiul Iusuf Murat a spus că momentul este unul „istoric pentru Dobrogea, pentru ceea ce se face în spațiul dobrogean”.

„Sinagoga Mare face parte din patrimonial cultural dobrogean, parte a patrimonului național românesc. Pentru noi, ca și musulmani, este o mândrie că se inaugurează un lăcaș de cult care a fost reabilitat prin fondurile de la CNI. Sperăm că, într-un termen cât mai scurt, vom începe reparațiile și la Moscheea regală Carol I”, a declarat reprezentantul Cultului Musulman în România.