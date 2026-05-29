VIDEO „Invitația” făcută de ministrul Apărării, după ce Vladimir Putin a pus la îndoială proveniența rusească a dronei

Drona care a căzut în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galați este fără îndoială un produs de fabricație rusească, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, care a respins categoric speculațiile cu privire la proveniența aparatului de zbor.

Într-o conferință de presă vineri seară la Ministerul Apărării, la care a venit și șeful Armatei, Radu Miruță a infirmat speculațiile „cum că drona, care a creat incidentul din această dimineață, nu ar fi rusească”.

„Îi invităm pe cei din Rusia care consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine, să vină la sediul Direcției Generale de Informații a Armatei, unde să își caute numărul de serie de pe produsele cu producție în Rusia. Înțeleg ceața asta indusă în jurul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, însă ceea ce s-a găsit acolo este, în baza seriei componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricație rusească”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Ce declarase Vladimir Putin

Reacția oficialului român vine în contextul în care președintele Rusiei a pus la îndoială proveniența rusească a aparatului de zbor care a căzut noaptea trecută pe clădirea rezidențială din municipiul Galați.

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, le-a spus Vladimir Putin reporterilor, citat de Kyiv Post.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați. Doi oameni au primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce alți doi – o femeie și un copil de 14 ani – au suferit arsuri și au fost spitalizați. Aroximativ 70 de persoane au fost evacuate.

Ministerul Apărării a spus că drona este de proveniență rusească, de tip Geran 2, iar toată încărcătura acesteia a explodat la momentul impactului. „Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei”, a declarat și președintele Nicușor Dan.