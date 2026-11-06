Au vrut să vadă răsăritul pe cel mai înalt munte din Germania. Apoi, a urmat un coșmar

Poliția austriacă investighează un tânăr german în vârstă de 21 de ani, suspectat de punerea în pericol a siguranței publice, după ce prietena sa, în vârstă de 17 ani, a fost lăsată singură pe Zugspitze, cel mai înalt munte din Germania, în condiții de temperaturi sub zero grade, relatează BBC.

Adolescenta a sunat la serviciile de urgență și a fost salvată de pe munte în cele din urmă, de la o altitudine de aproximativ 2.500 de metri.

Aceasta suferea de hipotermie și a fost transportată la spitalul din apropiere, în Garmisch-Partenkirchen, de cealaltă parte a graniței, în Germania. Ulterior a fost externată.

În Austria, orice persoană care pune în pericol integritatea fizică a altei persoane poate fi pedepsită cu până la trei luni de închisoare.

Cei doi au pornit în primele ore ale zilei de duminică din stațiunea Ehrwald, situată în regiunea Tirolului austriac, cu intenția de a vedea răsăritul soarelui pe muntele Zugspitze.

Șapte salvamontiși au intervenit pe munte pentru salvarea tinerei

Un salvator montan a declarat pentru agenția DPA că în dimineața respectivă temperaturile coborâseră până la -12 grade Celsius.

Potrivit relatărilor din presa austriacă, vremea era atât de nefavorabilă, încât cei doi alpiniști au ajuns în scurt timp să înainteze prin zăpadă până la genunchi și că și-au abandonat rapid planurile lor de a ajunge pe vârful de 2.962 de metri.

Muntele Zugspitze din Germania, FOTO: Ulrich Wagner / Imago Stock and People / Profimedia

La un moment dat, cei doi s-au despărțit, iar tânărul de 21 de ani a coborât singur de pe munte. Motivul separării lor nu este clar, iar un purtător de cuvânt al poliției a refuzat să ofere detalii, amintind că ancheta este încă în desfășurare.

Șapte salvamontiști au intervenit în urma apelului, iar în cele din urmă un elicopter a evacuat adolescenta de pe munte. Ulterior, aceasta a fost transportată cu ambulanța la spital.

Incidentul amintește de un caz care a bulversat Austria

Deși adolescenta a supraviețuit, incidentul petrecut duminică pe Zugspitze amintește de un caz mortal produs în ianuarie 2025 pe Grossglockner, cel mai înalt vârf al Austriei.

O femeie în vârstă de 33 de ani a murit înghețată pe Grossglockner după ce iubitul ei a lăsat-o singură pe munte. Ulterior, acesta a fost găsit vinovat de ucidere din culpă prin neglijență gravă.

Iubitul femeii a susținut că o lăsase acolo în timp ce încerca să obțină ajutor, declarând în fața instanței că își iubise partenera și că îi părea profund rău pentru cele întâmplate.

Cazul a avut un puternic ecou în comunitatea alpiniștilor la vremea respectivă. Procurorii au susținut că, fiind alpinistul mai experimentat, bărbatul avea responsabilitatea de a conduce ascensiunea și că nu a luat decizia de a se întoarce din drum și nici nu a solicitat ajutor la timp.

În cel mai recent caz din Austria, poliția a anunțat că, după finalizarea anchetei, va transmite un raport procurorilor din Innsbruck, care vor decide dacă a fost comisă o infracțiune.