ULTIMA ORĂ Nicușor Dan publică înregistrarea dintre turnul de control și pilotul de pe Spartan, dinainte ca avioanele elvețiene F-18 să escorteze aeronava președintelui / Șeful statului denunță un „atac” la adresa credibilității României – AUDIO

Vedere din avionul Spartan care îl transporta pe președintele Nicușor Dan deasupra Elveției, pe 7 ianuarie 2026. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook.com

„Mai târziu veți fi interceptați de către Forțele Aeriene Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre în (situația din) Crans-Montana”, i se comunică, prin stație, pilotului aeronavei militare Spartan, în care se afla președintele României Nicușor Dan, conform înregistrării audio publicate în cursul nopții de joi spre vineri de către șeful statului în mediul online.

Publicarea înregistrării de către președinte a venit după ce jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a scris joi că Ministerul Apărării din Elveția l-a informat că cele două avioane F-18 care au însoțit avionul militar Spartan al lui Nicușor Dan la întoarcerea din Franța făceau obișnuitul tur de supraveghere, cunoscut sub numele de „live missions”, și nu a fost vorba despre un gest special de mulțumire pentru România, așa cum a afirmase anterior președintele.

După publicarea informației de către Patrick Andre de Hillerin, surse oficiale precizaseră pentru HotNews că pilotul aeronavei militare în care se afla președintele Nicușor Dan a fost informat de faptul că avioanele elvețiene de vânătoare F-18 au escortat Spartanul în semn de apreciere.

Președintele Nicușor Dan a publicat joi spre vineri noapte, în jurul orei 1:00, „înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești”.

„Către zborul Romanian Air Force 107 (…) 107, pentru informarea voastră, mai târziu veți fi interceptați de către Forțele Aeriene Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre în (situația din) Crans-Montana”, se aude pe comunicarea transmisă din turnul de control de la sol către echipajul din avionul C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române la bordul căruia se afla președintele Nicușor Dan.

Comunicarea turn de control Elveția – Avion Spartan în care se afla președintele României, furnizată de Nicușor Dan în mesajul publicat pe pagina lui de Facebook

Nicușor Dan spune că „este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române”.

„Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a mai scris Nicușor Dan, în mesajul de pe Facebook în care a publicat înregistrarea.

Zborul ROF107 (avionul Spartan care îl transporta pe președintele Nicușor Dan), surprins de platforma FlightRadar24 deasupra Elveției.

Ce a transmis Ministerul Apărării din Elveția

Jurnalistul Patrik Andre de Hillerin a susținut joi că Ministerul Apărării din Elveția i-a transmis că acțiunea de interceptare a aeronavei Spartan, cu care se deplasează președintele Nicușor Dan, a fost una uzuală.

„Forțele Aeriene Elvețiene utilizează «live missions» pentru a efectua verificări aleatorii pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.). După o scurtă verificare, patrula cu reacție pleacă din nou. Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de «live missions» pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat”, a transmis Ministerul Apărării din Elveția jurnalistului Patrik Andre de Hillerin.

HotNews a cerut, încă de joi seara, lămuriri suplimentare din partea Ministerului Apărării din Elveția cu privire la această situație. În momentul în care vom primi un răspuns, îl vom publica.

Nicușor Dan s-a deplasat la Paris și înapoi cu aeronava Spartan

Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris, la reuniunea de marți a „Coaliției de Voință” care sprijină Ucraina, cu o aeronavă militară de tip Spartan, care a dus la blocarea lui pe aeroport mai bine de 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pe lângă aceste probleme, Nicușor Dan a atras atenția după ce a spus că, atunci când se află în Spartan, „este deconectat de realitatea din România”, din cauza lipsurilor tehnologice din aeronavă.

El a subliniat însă că România nu își permite un avion prezidențial. „Acum nu e momentul”, a motivat șeful statului.

​​Până acum, președintele Nicușor Dan a călătorit, în toate deplasările externe, cu Spartanul, fie că a mers la Chișinău sau la Helsinki.

Miercuri, președintele s-a întors în România de la Paris cu o întârziere de 24 de ore și a susținut că aeronava Spartan cu care se îndrepta spre București a fost escortată de două avioane F-18, câtă vreme s-a aflat în spațiul aerian al Elveției, șeful statului afirmând că a fost „un gest de apreciere” al autorităților elvețiene pentru ajutorul oferit după tragedia de la Crans Montana.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris președintele miercuri seară Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Sprijinul menționat de către Nicușor Dan se referea la aeronava militară românească care a transportat, de la Lausanne spre Paris, şase tineri care au suferit arsuri grave în urma incendiului din Crans-Montana.