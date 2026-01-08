Armata Elveției are o altă versiune despre misiunea avioanelor F-18 care au escortat aeronava Spartan a președintelui Nicușor Dan la întoarcerea în țară

Unul din avioanele elvețiene F-18 care au escortat aeronava cu care Nicușor Dan s-a întors în țară Foto: Facebook - Nicușor Dan

Jurnalistul Patrick Andre de Hillerin a scris joi că Ministerul Apărării din Elveția l-a informat că cele două avioane F-18 care au însoțit avionul militar Spartan al lui Nicușor Dan la întoarcerea din Franța făceau obișnuitul tur de supraveghere, cunoscut sub numele de „live missions”, și nu a fost vorba despre un gest special de mulțumire pentru România, așa cum a afirmat șeful statului.

HotNews a solicitat puncte de vedere de la Armata Elveției, ministrul Apărării, Radu Miruță, și Administrația Prezidențială privind informațiile aduse în atenția publicului de către jurnalistul Patrick Andre de Hillerin și le vom publica imediat când le vom primi.

„Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a afirmat miercuri Nicușor Dan.

Ce a transmis Ministerul Apărării din Elveția pentru jurnalistul Patrik Andre de Hillerin:

„ Solicitarea dumneavoastră de presă a fost transmisă Biroului de Presă al Armatei. Vă pot oferi următoarele informații cu privire la întrebarea dumneavoastră:

Solicitarea dumneavoastră de presă a fost transmisă Biroului de Presă al Armatei. Vă pot oferi următoarele informații cu privire la întrebarea dumneavoastră: Forțele Aeriene Elvețiene utilizează «live missions» pentru a efectua verificări aleatorii pentru a se asigura că informațiile furnizate în cererea de autorizare diplomatică corespund cu aeronava care survolează (tipul aeronavei, înmatricularea, ruta etc.). După o scurtă verificare, patrula cu reacție pleacă din nou. Forțele Aeriene efectuează în medie aproximativ 200 de «live missions» pe an, inclusiv zborul pe care l-ați menționat.”

În postarea lui de pe Facebook, Patrick Andre de Hillerin critică atitudinea publicațiilor, inclusiv HotNews, care au preluat anunțul președintelui și nu au verificat veridicitatea lui înainte de publicare.

Jurnalistul citează, în postarea lui, și declarația de joi a ministrului Apărării, Radu Miruță, care a subliniat că a fost vorba despre un gest „de respect” din partea armatei elvețiene.

„Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar prezența celor două F/A 18 Hornet elvețiene în jurul aeronavei Spartan care-l transporta pe președintele nostru nu a fost un gest de respect, ci a făcut parte dintr-o misiune obișnuită de poliție aeriană a aviației militare elvețiene”, a scris Patrick Andre de Hillerin.

„Așadar, nimic special, niciun gest deosebit de respect, ci doar o misiune de rutină a Aviației Elvețiene, așa cum sunt, în medie, 200 de alte misiuni de-a lungul unui an. După penibilul situației de la Paris, președintele nostru și echipa lui au ținut să îngroașe ridicolul, inventând o minciună sfruntată prin care au încercat să gonfleze importanța planetară a domnului Nicușor Dan. (…) Practic, Nicușor Dan a reușit să se cațere pe cadavrele morților din Crans Montana ca să se dea puțin mare”, a mai afirmat jurnalistul.

Imediat după publicarea acestui mesaj de către jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, surse oficiale au precizat pentru HotNews că pilotul aeronavei militare în care se afla președintele Nicușor Dan a fost informat de faptul că avioanele elvețiene de vânătoare F-18 au escortat Spartanul în semn de apreciere.

Nicușor Dan s-a deplasat la Paris și înapoi cu aeronava Spartan

Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris, la reuniunea de marți a „Coaliției de Voință” care sprijină Ucraina, cu o aeronavă militară de tip Spartan, care a dus la blocarea lui pe aeroport mai bine de 24 de ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pe lângă aceste probleme, Nicușor Dan a atras atenția după ce a spus că, atunci când se află în Spartan, „este deconectat de realitatea din România”, din cauza lipsurilor tehnologice din aeronavă.

El a subliniat însă că România nu își permite un avion prezidențial. „Acum nu e momentul”, a motivat șeful statului.

​​Până acum, președintele Nicușor Dan a călătorit, în toate deplasările externe, cu Spartanul, fie că a mers la Chișinău sau la Helsinki.

Miercuri seară, președintele s-a întors în România de la Paris cu o întârziere de 24 de ore și a susținut că aeronava Spartan cu care se îndrepta spre București a fost escortată de două avioane F-18, câtă vreme s-a aflat în spațiul aerian al Elveției, șeful statului afirmând că a fost „un gest de apreciere” al autorităților elvețiene pentru ajutorul oferit după tragedia de la Crans Montana.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris președintele Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Sprijinul menționat de către Nicușor Dan se referea la aeronava militară românească care a transportat, de la Lausanne spre Paris, şase tineri care au suferit arsuri grave în urma incendiului din Crans-Montana.

Joi, într-o conferință de presă, ministrul Apărării a spus și el, referitor la avioanele de luptă elvețiene care au zburat alături de aeronava Spartan cu care s-a întors șeful statului din Franța: „A fost un gest de respect din partea elvețienilor pentru sprijinul pe care România l-a acordat prin transportul cu aeronava Spartan a răniților arși grav în incendiul care s-a întâmplat la 1 ianuarie în Elveția”.

„A fost un semn de mulțumire și de respect pentru gestul pe care România l-a făcut, zic eu, unul care se cuvenea a fi fost făcut, unul care este un gest de reciprocitate”, a mai afirmat ministrul.