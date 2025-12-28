Augustin Zegrean, după amânarea deciziei CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale Augustin Zegrean a declarat, la Antena 3 după ce CCR a amânat pentru a doua oară decizia privind legea de modificare a pensiilor magistraţilor, că a prevăzut că în şedinţa de duminică nu se va lua o decizie. Zegrean a apreciat că situația este complicată în condițiile în care Curtea nu reușește să lucreze în cvorum.

„Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo. Nu mai suntem la primul termen, acolo dacă erau şase în sală, puteau decide. Dacă mâine lipseşte unul, nu pot să judece. Nu am de unde să ştiu. Bănuiam că în şedinţa de astăzi nu se va întâmpla nimic. Duminica nu se judecă nicăieri în lume. Nu mă aşteptam să dea nicio decizie astăzi. Lucrurile sunt complicate că nu reuşesc să facă cvorum”, a spus Augustin Zegrean, citat de News.ro.

El a remarcat că, în componenţa de acum a Curţii, durează mult dezbaterile.

„Sigur nu se întâmplă lucrul care s-a vehiculat ca legea să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Nu ştiu de ce era important ca la 1 ianuarie să intre în vigoare. Legea bugetului nu este făcută. Legea bugetului va ieşi în martie, aprilie. Se grăbesc degeaba”, a conchis Augustin Zegrean.

O nouă amânare

Curtea Constituțională a amânat pentru mâine decizia privind pensiiile speciale ale magistraților. Potrivit unor surse HotNews, ședința de astăzi s-a încheiat din lipsă de cvorum, după două pauze în mai puțin de o oră și jumătate.

Mai exact, spun sursele HotNews, cei patru judecători propuși de PSD – Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Cristian Deliorga – au plecat din sala de ședințe și nu au mai revenit. Astfel, în sala de ședințe au rămas doar 5 judecători. Conform regulamentului, pentru plen este necesar un cvorum de două treimi din numărul judecătorilor, adică șase din cei nouă judecători.

Cum s-au împărțit voturile data trecută

Judecătorii CCR care urmează să decidă asupra legii privind pensiile magistraților sunt aceiași care, cu un vot de 5 la 4, au picat, în luna octombrie, prima variantă a legii privind modificarea pensiilor magistraților. Legea a fost atacată la Curtea Constituțională tot de către Înalta Curte, condusă de judecătoarea Lia Savonea.

Atunci, potrivit surselor HotNews, cei cinci judecători care au votat pentru admiterea sesizării de neconstituționalitate a legii privind pensiile magistraților au fost: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Bogdan Licu și Marian Busuioc.

Cei patru judecători care au votat împotriva admiterii sesizării Curții Supreme, adică pentru constituționalitatea legii, au fost: Simina Tănăsescu, Laura-Iuliana Scântei, Csaba Astzalos și Dacian Cosmin Dragoș.

Atunci legea a picat pe motive de formă, nu de fond. Mai exact, cei 5 judecători au spus că Guvernul era obligat să aștepte timp de 30 de zile avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii înainte să adopte legea în Parlament prin procedura asumării răspunderii.