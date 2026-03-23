AUR a atacat la CCR legea bugetului de stat 2026. Motivele invocate de partidul condus de George Simion

AUR a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, invocând „acte normative profund viciate” și „încălcări grave ale Constituţiei”.

Ședința CCR privind sesizările AUR pe buget va avea loc în 26 martie.

AUR anunță că a depus două sesizări de neconstituţionalitate, vizând atât Legea bugetului de stat, cât şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în şedinţa comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

„Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament şi a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliţiei de guvernare”, a transmis AUR, într-un comunicat citat de Agerpres.

Partidul condus de George Simion acuză că bugetul a fos adoptat„ în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei şi asupra românilor”.

„O lege cu impact direct asupra a milioane de cetăţeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparenţă şi fără consultare reală, în condiţiile în care această urgenţă a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului”, susține AUR.

De asemenea, AUR denunţă „fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste şi pe premise care nu reflectă situaţia economică reală”.

„Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari şi încalcă principiile constituţionale privind protecţia socială şi predictibilitatea legislativă”, a mai transmis AUR.

Prin aceste sesizări, AUR solicită Curţii Constituţionale să oprească intrarea în vigoare „a unor legi profund viciate şi să sancţioneze derapajele unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni”.

Bugetul de stat, adoptat vineri

Bugetul de stat a trecut cu o largă majoritate, vineri, 20 martie, de Parlament, după cinci zile de dezbateri și un blocaj în coaliția de guvernare.

Legea a trecut de Parlament cu 319 voturi „pentru”, 104 contra, 1 abținere și doi parlamentari care au mers pe opțiunea „prezent, nu votez”. Legea stabilește principalele alocări financiare pentru anul în curs, inclusiv sumele destinate investițiilor, sănătății, educației și infrastructurii.