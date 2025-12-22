AUR atacă la CCR numirile din CA-urile de la TVR și Radioul Public, după ce a primit un singur loc

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, luni, că a sesizat Curtea Constituțională cu privire la hotărârea luată de Parlament în 18 noiembrie pentru desemnarea membrilor din Consiliile de Administrație de la Televiziunea Română și Radioul Public.

În comunicatul de presă transmis luni, AUR susține că, prin hotărârea din 18 noiembrie, Parlamentul a încălcat flagrant prevederilor constituționale, „în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii nr. 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament”.

„În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului”, afirmă AUR.

Partidul de opoziție susține că modul în care au fost repartizate mandatele contravin „atât dispozițiilor legale, cât și jurisprudenței constante a Curții Constituționale”.

„În sesizare se arată că Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituțională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului nr. 28/2012, prin care CCR a sancționat o situație similară de încălcare a principiului reprezentativității politice în Consiliile de Administrație ale serviciilor publice de radio și televiziune”, mai scrie în comunicatul AUR.

Formațiunea acuză Parlamentul că „a încălcat obligația constituțională de a respecta legea și deciziile Curții Constituționale, afectând principiul statului de drept și legalitatea funcționării unor instituții publice fundamentale”.

„AUR solicită Curții Constituționale admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2025, în vederea restabilirii legalității, a respectării configurației politice a Parlamentului și a funcționării corecte a serviciilor publice de radio și televiziune”, a conchis partidul de opoziție.

În 18 noiembrie, liderul AUR anunțase că a depus și o plângere penală împotriva comisiilor parlamentare pentru cultură, care au audiat și validat prin vot propunerile în Consiliul de administraţie al TVR și Radio România.