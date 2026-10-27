AUR condamnă ferm Rusia pentru sabotajul de la Carfil: Ce îi cere lui Nicușor Dan și Guvernului

„Dacă a existat o breşă de securitate, trebuie să ştim cum s-a produs, cine avea responsabilitatea prevenirii acesteia şi ce măsuri au fost adoptate ulterior”, a reacționat AUR la cazul de sabotaj rusesc de la Carfil.

Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Rusia care a fost implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil din 14 septembrie 2026.

„AUR condamnă ferm orice acţiune de sabotaj coordonată din Federaţia Rusă împotriva obiectivelor strategice ale României. Asemenea operaţiuni reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii naţionale şi sunt inacceptabile”, se arată într-un comunicat emis marți de AUR.

Partidul condus de George Simion spune că „autorităţile responsabile trebuie să explice românilor cum a fost posibil un asemenea incident”. „Gravitatea situaţiei impune transparenţă şi claritate în comunicarea instituţiilor statului, nu răspunsuri evazive sau ascunderea eventualelor deficienţe”, adaugă sursa citată.

Astfel, AUR solicită preşedintelui Nicuşor Dan, în calitate de preşedinte al CSAT, şi Guvernului Niculescu să explice dacă au existat breşe de securitate şi ce măsuri au fost luate pentru prevenirea unor noi atacuri.

Potrivit formaţiunii, SRI, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne „trebuie să clarifice, în limitele atribuţiilor legale, modul în care au fost evaluate riscurile şi coordonate măsurile de prevenţie.”

De asemenea, AUR solicită o evaluare urgentă a securităţii obiectivelor industriale şi militare strategice, verificarea măsurilor de pază şi control al accesului, consolidarea cooperării între instituţii şi prezentarea unui plan concret de prevenţie, cu termene şi responsabilităţi clare. Eventualele deficienţe trebuie identificate şi remediate, iar răspunderea stabilită acolo unde există dovezi.

„Românii au dreptul să ştie ce măsuri au fost luate înaintea incendiului, ce s-a schimbat după 14 septembrie şi cum sunt protejate în prezent obiectivele strategice ale ţării. Protejarea industriei naţionale de apărare este o responsabilitate fundamentală a statului, care trebuie demonstrată prin măsuri concrete, nu doar prin comunicate şi declaraţii”, conchide AUR.

Șeful statului dar și alți lideri politici au reacționat după anunțul SRI de luni seară. Președintele Nicușor Dan a spus că „astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”. La rândul său, premierului Luca Niculescu astfel de atacuri sunt inacceptabile. Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat toleranţă zero pentru actele de sabotaj şi de diversiune orchestrate de Federaţia Rusă pe teritoriul României.