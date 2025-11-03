AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria București / Petrișor Peiu: „Nu avem cum să nu participăm la alegeri”

Membri din biroul de conducere ai partidului "Alianta pentru Uniunea Romanilor" sustin o declaratie de presa privind al doilea pachet de masuri fiscale ale guvernului Ilie Bolojan. Inquam Photos / Codrin Unici

AUR decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, iar partidul condus de George Simion are în considerare mai multe „opțiuni”, au anunțat liderii partidului, într-o conferință de presă.

AUR se reunește astăzi, de la ora 19.00, în ședința Consiliului Național de Conducere, pentru a decide pe cine susține pentru Primăria București.

În conferința de presă, HotNews l-a întrebat prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea dacă AUR o are doar Anca Alexandrescu ca opțiune pentru Primăria Capitalei sau vor fi mai multe opțiuni.

„Au fost luate în considerare mai multe opțiuni și urmează ca în această seară să se ia o decizie. Sunt mai multe opțiuni, aflați diseară, nu vi le spun acum”, a declarat deputatul AUR Marius Lulea.

În aceeași conferință de presă, a vorbit și senatorul AUR Petrișor Peiu, care, cu câteva ore înainte, a declarat pentru HotNews că înțelege „frustrarea” lui Călin Georgescu, însă a spus partidul nu îi poate lăsa „nereprezentați” pe cei care „sunt nemulțumiți de ce se întâmplă”.

Peiu a întărit aceste declarații făcute pentru HotNews în conferința de astăzi.

„Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea pe care domnul Georgescu a căpătat-o, în raport cu modul în care instituţiile statului, aşa numitul sistem, organizează alegerile. Atunci când eşti descalificat de două ori din cursa prezidenţială fără un motiv legal, sigur că ai un sentiment de neîncredere şi este normal să îţi manifeşti acest sentiment de neîncredere. Însă, pe de altă parte noi suntem un partid politic care avem datoria, ca orice alt partid politic, să reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare, în Parlament, în consilii locale şi aşa mai departe”, a declarat senatorul AUR Petrişor Peiu, în conferința de presă.

„Și atunci, nu putem să abdicăm de la această datorie pe care ţi-o asumi în momentul când te înscrii într-un partid politic, trebuie să reprezinţi electoratul care te votează, indiferent de neîncrederea şi de frustrarea pe care o are cineva, pe nedrept sancţionat de către statul român, noi trebuie să continuăm să ne reprezentăm electoratul”, a adăugat senatorul Petrişor Peiu.

AUR, apel pentru mobilizare la vot

„Nu avem cum să nu participăm la alegeri, ba chiar îndemnăm pe toţi cetăţenii bucureşteni care au drept de vot să meargă la vot, să voteze, să-şi exprime opţiunea, pentru că asta înseamnă că participi la democraţie. Şi noi ne angajăm în aceste alegeri, ca în toate celelalte, să îi reprezentăm pe cei care sunt nemulţumiţi de prestaţia partidelor din coaliţia de guvernare”, a mai spus Peiu.

Întrebat dacă „simte” o ruptură între AUR şi Călin Georgescu, Peiu a spus:

„Nu vorbim în numele nimănui. Noi vorbim în numele nostru şi al alegătorilor pe care îi reprezentăm. Nu poate fi vorba de nicio ruptură, pentru că noi nu ne-am propus niciodată să reprezentăm pe cineva care nu se regăseşte în rândurile noastre sau printre votanţii noştri. Nu cred că este vorba de niciun fel de ruptură”, a spus Petrișor Peiu.

Călin Georgescu: „Nu pot crede în aceste alegeri din București”

Fostul candidat la președinția României Călin Georgescu a contestat legitimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei și a îndemnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

„Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna”, a transmis Georgescu, într-un mesaj video postat duminică seară pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui vine la câteva zile după ce Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, a anunțat că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei. Călin Georgescu a fost o prezență constantă în emisiunea ei, iar în luna august, Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu.

Contactată de HotNews, Anca Alexandrescu nu a răspuns apelurilor redacției pentru a oferi o reacție cu privire la declarațiile făcute duminică de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.