Senatorul AUR Petrișor Peiu spune, într-un dialog cu HotNews, că înțelege „frustrarea” lui Călin Georgescu, însă spune că partidul nu îi poate lăsa „nereprezentați” pe cei care „sunt nemulțumiți de ce se întâmplă”.

„Eu înțeleg că omul e dezamăgit și că nu mai are încredere, dar în mod cert nu e o soluție să stai cu brațele încrucișate și să te uiți ce se întâmplă”, a spus Petrișor Peiu, întrebat de HotNews despre declarațiile făcute duminică seară de Călin Georgescu, că nu recunoaște alegerile din București.

„E o eroare, pentru că noi până la urmă trebuie să îi reprezentăm pe cei care sunt nemulțumiți de ce se întâmplă. Nu poți să îi lași nereprezentați”, a mai spus Peiu, liderul senatorilor AUR.

Întrebat dacă s-ar fi așteptat în partid ca Georgescu să susțină candidatul pe care îl va susține și AUR, Peiu a răspuns: „Nu cred că ne-am făcut planuri în funcție de asta”, a răspuns Peiu.

În același timp, senatorul AUR susține că nu există o ruptură între AUR și Călin Georgescu. „Nu cred. Ce ruptură? Nu e nicio ruptură. V-am spus, înțeleg frustrarea lui, dar cu certitudine noi trebuie să mergem înainte”, a spus Peiu.

Peiu mai spune că s-ar fi așteptat ca Georgescu să își anunțe sprijinul pentru Anca Alexandrescu.

Senatorul AUR Petrișor Peiu, la o conferință de presă | Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Călin Georgescu: „Nu am cerut niciunui partid să vorbească în numele meu”

Fostul candidat la președinția României Călin Georgescu a contestat legitimitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei și a îndemnat electoratul „să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

„Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna”, a transmis Georgescu, într-un mesaj video postat duminică seară pe pagina sa de Facebook.

Mesajul lui vine la câteva zile după ce Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, de la Realitatea Plus, a anunțat că va candida pentru funcția de primar general al Capitalei. Călin Georgescu a fost o prezență constantă în emisiunea ei, iar în luna august, Georgescu își exprima susținerea pentru Anca Alexandrescu.

AUR, condus de George Simion, va decide luni, în ședința Consiliului Național de Conducere, dacă o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei.