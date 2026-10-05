AUR, după consultările cu Nicușor Dan, de la care George Simion a lipsit: Nu am reușit să avem un dialog 

La finalul consultărilor de luni de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, prim-vicepreședinte AUR, Dan Dungaciu, a anunțat că partidul său vrea alegeri anticipate și a acuzat că președintele este un „factor de blocaj”. Liderul AUR, George Simion, a lipsit de la discuțiile convocate de Nicușor Dan.

„Din păcate, nu am reușit să avem un dialog despre cum putem să ieșim din această criză. Războiul acesta continuă, că e al Președinției, sau al altcuiva, dar constatăm ca acest război este menținut. Am reiterat ideea că soluția pentru noi sunt anticipatele pentru că România cu un guvern de strânsură nu va funcționa”, a declarat Dungaciu, la finalul consultărilor.

„Nu plecăm cu gândul ca Cotroceniul poate să producă soluții. Președintele este un factor de blocaj”, a adăugat el.

La rândul său, senatorul AUR Petrișor Peiu l-a acuzat pe Nicușor Dan de o „deraiere de la democrație”.

„I-am spus că trebuie să stopeze degradarea instituției prezidențiale prin rostogolirea unor minciuni. Ne-a acuzat că am fi în afara curentului euroatlantic. I-am reproșat că a început cu un atac nedemn la adresa unui partid. L-am somat să aleagă daca vrea sa fie și președinte și Parlament. A fost un moment în care i-am reproșat deraierea de la democrație”, a afirmat Peiu.

El a mai spus că președintele nu a dat niciun indiciu despre cine va fi premierul desemnat: „Nu a dat niciun indiciu pentru că, repet, am rămas în stadiul acesta de discuție a principiilor democrației. Domnia sa nu a depășit nivelul de bază al democrației pentru a ajunge la nivelul următor în care să discute astfel de subiecte”.