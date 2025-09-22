AUR o vrea demisă pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. Moțiune simplă dezbătută astăzi în Parlament 

Camera Deputaților dezbate luni, de la ora 16:00, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu. Sunt șanse minime ca moțiunea simplă să treacă, pentru că este nevoie de votul majorității deputaților prezenți, conform regulamentului Parlamentului, iar opoziția nu are voturile necesare. Diana Buzoianu a confirmat, pentru HotNews, că va fi prezentă la dezbaterile pe moțiunea simplă depusă împotriva sa.

În acest moment, Camera Deputaților are 330 de membri. Asta înseamnă că, dacă vor fi toți prezenți la vot, este nevoie de 166 de voturi pentru a trece, iar AUR are doar 62 de deputați.

Votul asupra moțiunii simple va avea loc miercuri, după dezbaterile de luni.

Ce îi reproșează AUR ministrei Mediului, Diana Buzoianu

Moțiunea depusă săptămâna trecută de AUR la Camera Deputaților este intitulată „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989” și este semnată de 50 de deputați din grupul AUR. Ei cer „un calendar executoriu, cu termene și responsabilități clare, pentru avize, reluarea lucrărilor și punerea în funcțiune a acestor capacități”.

Deputații AUR acuză că înlocuirea hidrocentralelor cu parcuri fotovoltaice echivalează cu sabotajul intereselor naționale.

„A afirma că hidrocentralele nu mai sunt rentabile si că pot fi înlocuite pur și simplu cu parcuri fotovoltaice înseamnă să contrazici toți specialiștii din domeniu și să transmiți un mesaj politic clar: descurajarea punerii în funcțiune a acestor obiective strategice. Este o abordare care echivalează cu sabotajul intereselor naționale”, arată textul moțiunii.

Ei o critică pe Diana Buzoianu și susțin că dovedește că nu își cunoaște domeniul pe care îl coordonează, ceea ce ar duce la „perpetuarea haosului din sistem”.

„Doamna ministru Diana Buzoianu nu a dovedit doar necunoaștere gravă a domeniului pe care îl coordonează, ci și lipsă de responsabilitate față de interesele României. Blocarea hidrocentralelor înseamnă blocarea securității energetice, perpetuarea haosului din sistem și expunerea țării noastre la dependență și la prețuri impuse din exterior”, acuză deputații AUR.

Ministrul Educației, Daniel David, a trecut testul moțiunii

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu pot demite un ministru, chiar și dacă acestea sunt votate de majoritatea parlamentarilor. Doar moțiunile de cenzură, care sunt depuse împotriva întregului Executiv, duc la căderea Guvernului, odată votate de majoritatea parlamentarilor.

Pe 10 septembrie AUR a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, care a fost respinsă. Din cei 123 senatori prezenți, doar 40 au votat pentru. Ar fi fost nevoie de 62 de voturi „pentru”, adică de o majoritate simplă dintre cei prezenți la ședință.

PSD nu a luat cuvântul în timpul dezbaterilor, în schimb a vorbit premierul Ilie Bolojan. Daniel David anunțase, înainte de votul moțiunii, că dacă aceasta va trece, își va da demisia din funcția de ministru.