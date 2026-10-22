AUR reacționează după trimiterea în judecată a lui Dan Tanasă: „Libertatea de exprimare nu e doar pentru opiniile aprobate de Guvern”

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a transmis joi că a luat la cunoştinţă „cu surprindere” de trimiterea în judecată a deputatului Dan Tanasă după ce a instigat la refuzarea comenzilor care nu erau livrate de un cetățean român. AUR și-a asumat angajamentul de a apăra dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil.

„Alianţa pentru Unirea Românilor a luat la cunoştinţă cu surprindere de trimiterea în judecată a deputatului Dan Tanasă pentru un mesaj public în care acesta critica importul masiv de forţă de muncă necalificată din Asia şi Africa şi îi îndemna pe români să nu încurajeze această politică. Am ajuns să trăim într-o Românie în care o poziţie politică despre migraţie, piaţa muncii şi viitorul societăţii româneşti este transformată într-un dosar penal pentru «incitare la ură şi discriminare»”, a transmis AUR, conform News.ro.

„Dan Tanasă nu a chemat la violenţă împotriva nimănui şi u a cerut agresarea vreunui muncitor străin şi nu a îndemnat la atacuri asupra unor persoane”, a precizat partidul.

„A criticat o politică publică şi a transmis, în termenii săi, că România nu trebuie să continue importul de muncitori necalificaţi din afara Europei în timp ce milioane de români au plecat din ţară, salariile rămân mici, iar statul nu este capabil să îşi aducă propriii cetăţeni înapoi acasă”, au mai spus reprezentanții AUR în comunicatul de presă citat.

AUR și-a asumat angajamentul de a apăra dreptul lui Dan Tanasă la un proces echitabil, precum și dreptul oricărui parlamentar de a-și exprima opiniile politice, „inclusiv atunci când acestea sunt incomode, dure sau contrare consensului promovat de actuala putere”. Formațiunea a reiterat că „libertatea de exprimare nu există doar pentru opiniile aprobate de presă, de Guvern sau de procurori”.

„Dacă simpla opoziţie faţă de o politică de imigraţie poate deveni infracţiune, atunci problema nu mai este Dan Tănasă. Problema este cât de mult spaţiu democratic mai rămâne într-un stat în care procurorul începe să decidă ce opinii politice au voie să exprime reprezentanţii aleşi ai cetăţenilor”, mai menționează AUR.

Și liderul AUR, George Simion, a reacționat într-un videoclip publicat pe Facebook, în care a comentat situația dosarelor penale ale lui Călin Georgescu, ajuns la al cincilea, și a criticat trimiterea în judecată a deputatului Dan Tanasă.

„Nu o să mai răspund la toate chestiunile cu care încearcă să ne afecteze. L-au trimis și pe Dan Tănasă azi în judecată, că a zis că forța românească de peste hotare trebuie recuperată, nu să aducem oameni din țări terțe, de alte culturi, de alte civilizații”, a declarat Simion.

Dan Tanasă, trimis în judecată pentru mesajul privind livratorii

Deputatul AUR Dan Tanasă, vicepreședinte al partidului, a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Dosarul va ajunge pe masa magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Anunțul a fost făcut de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precizând că procurorul de caz a terminat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui deputat, fără a preciza despre cine e vorba.

Însă, potrivt rechizitoriului, parlamentarul a instigat la refuzarea comenzilor care nu erau livrate de un cetățean român.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris pe 19 august 2025 vicepreședinte AUR la vremea respectivă pe Facebook. Între timp, postarea nu mai este disponibilă.