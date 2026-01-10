AUR transmite PSD „să înceteze jocul dublu și să semneze o moțiune împotriva ministrului de Externe”

Grupul AUR de la Senat a declarat, sâmbătă, că „așteaptă” ca demersul privind moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, „să fie inițiat prin semnare de către senatorii PSD”.

AUR a acuzat PSD că face un „joc dublu”.

„Altfel, considerăm că declarațiile belicoase din spațiul public ale reprezentanților PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanții actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanță a PSD și a ministrului Agriculturii în actuala Coaliție de guvernare”, se arată în comunicatul transmis sâmbătă de AUR.

Partidul lui George Simion susține că „decizia politică a majorității care conduce România, prin Nicușor Dan și guvernul Bolojan, a fost de a vota fără obiecții dăunătorul acord cu țările Mercosur, o trădare gravă a intereselor agricultorilor români”.

„Considerăm că PSD nu mai poate să se pretindă partid de opoziție când este părtaș la toate actele de trădare națională din actualul guvern și așteptăm să votăm o eventuală moțiune simplă împotriva ministrului de Externe sau de cenzură împotriva guvernului Bolojan, care va fi inițiată doar în condițiile precizate anterior”, mai scrie în comunicatul AUR.

Sâmbătă, un grup de senatori din opoziție, în frunte cu Ninel Peia din Grupul PACE – Întâi România, a anunțat că va depune o moțiune simplă împotriva Oanei Țoiu, acuzând-o de modul „defectuos, ideologizat și necoordonat” în care ar fi reprezentat interesele României în „procesul decizional european” privind acordul UE–Mercosur.

PSD criticase ministerul condus de Oana Țoiu

Vineri, PSD a transmis un comunicat de presă intitulat „Decizia Ministerului de Externe de a vota Acordul UE-Mercosur în forma actuală reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români”.

„PSD condamnă ferm decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absența unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină”, a declarat partidul condus de Sorin Grindeanu.

Un comunicat a transmis vineri și președintele Nicușor Dan, care a spus că România a votat în favoarea acestui acord comercial „după ce am negociat, alături de alte state europene, elemente suplimentare de protejare a producătorilor români și europeni, cu precădere în sectorul agricol”.

„Prin acest Acord, care va duce la crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, țările europene își cresc prezența într-o regiune comercială importantă, iar România va avea astfel oportunitatea de a exporta produse scutite de taxele vamale ridicate care erau aplicate până în prezent”, a spus șeful statului.