AUR va depune moțiune de cenzură împotriva a patru din cinci pachete pentru care Bolojan își asumă răspunderea în Parlament. Proiectul pe care AUR nu-l contestă

Patru moțiuni de cenzură de cenzură vor fi depuse în zielele următoare de către AUR după ce guvernul vine în Parlament pentru a-și asuma răspunderea, a precizat senatorul Petrișor Peiu pentru HotNews. Singurul pachet pe care formațiunea nu îl va contesta este cel legat de pensiile magistraților.

Anunțul lui Peiu vine după ce Consiliul Național de Conducere al AUR a decis duminică să depună moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. AUR susține că această procedură, „repetată obsesiv”, reduce Parlamentul la o anexă a Guvernului.

„Decizia guvernului condus de Ilie Bolojan de a-și angaja răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri reprezintă o nouă lovitură dată principiilor democratice. Practica angajării răspunderii, repetată obsesiv, reduce Parlamentul la o simplă anexă și ignoră complet dezbaterea democratică și vocea românilor”, scrie într-un comunicat al AUR.

Care sunt cele cinci proiecte

Membrii Guvernului au adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în cadrul coaliției, însă partidele nu s-au pus de acord astfel că proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni.

Astfel că Parlamentului i s-au trimis doar cinci din cele șase legi ale pachetului:

Dacă o moțiune de cenzură este adoptată în Parlament, proiectul este blocat și guvernul este demis. În acest moment, coaliția formată din PSD-PNL-USR-UDMR și minorități au majoritatea în Parlament.