Aurul trece de 600 de lei/gram la BNR. Cât aur fizic există în lume

Consiliul Mondial al Aurului afirmă că până în prezent au fost extrase 238.391 de tone (216.265 de tone metrice) de aur – o cantitate care ar încăpea într-un cub cu latura de aproximativ 22 de metri, scrie Visual Capitalist. Aproximativ 45% din acest aur a fost folosit pentru confecționarea bijuteriilor, 22% este păstrat în colecții sub formă de lingouri și monede de aur, iar 17% este depozitat în băncile centrale.

Aurul atinge cote record: Ce se întâmplă și de ce ar trebui să ne pese

Dacă ați vrut vreodată să cumpărați aur, acum probabil vă gândiți de două ori. Prețul gramului de aur a depășit pragul de 600 de lei la cotația Băncii Naționale a României, iar pe piețele internaționale lucrurile arată și mai spectaculos: aurul a ajuns la peste 4.300 de dolari pe uncie, un nivel fără precedent.

Nu este o creștere de moment. Metalul prețios a atins noi recorduri pentru a patra sesiune consecutivă, iar din ianuarie până acum aurul s-a scumpit cu peste 60%. Pentru perspectivă, asta înseamnă că dacă aveai o uncie de aur la începutul anului, investiția ta aproape s-a dublat în valoare.

De ce crește aurul atât de mult?

Răspunsul scurt: incertitudine globală. Răspunsul lung implică mai mulți factori care acționează simultan:

Tensiuni comerciale SUA-China: Relația dintre cele mai mari două economii ale lumii se deteriorează. Washingtonul a criticat recent controalele extinse ale Chinei asupra exporturilor de pământuri rare, considerându-le o amenințare la adresa lanțurilor globale de aprovizionare. Când doi giganți economici se ceartă, investitorii caută siguranță – iar aurul este refugiul clasic.

Închiderea guvernului american: Criza politică internă din SUA a blocat publicarea datelor economice și ar putea costa economia americană până la 15 miliarde de dolari pe săptămână în pierderi de producție. Haosul politic alimentează și mai mult nevoia de active sigure.

Conflictul din Ucraina: Donald Trump a anunțat că va organiza un summit cu Vladimir Putin pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina. Oricare ar fi rezultatul, tensiunile geopolitice rămân ridicate și continuă să împingă investitorii către aur.

Reduceri de dobânzi: Piețele financiare anticipează că Rezerva Federală americană va reduce dobânzile în octombrie și decembrie. Când dobânzile sunt mici, aurul devine mai atractiv pentru că nu oferă dobândă – dar nici nu pierde valoare prin inflație ca banii din cont.

Ce spun experții?

Analiștii financiari sunt optimiști pe termen lung. Zain Vawda de la MarketPulse consideră că dacă relația SUA-China continuă să se deterioreze, aurul ar putea depăși pragul de 5.000 de dolari pe uncie, potrivit Financial Times. HSBC, una dintre cele mai mari bănci din lume, și-a majorat previziunile pentru prețul mediu al aurului în 2025 la 3.355 de dolari pe uncie.

Chiar și eventualele scăderi de preț sunt văzute ca temporare. Investitorii tind să profite de orice reducere pentru a cumpăra mai mult aur, ceea ce stabilizează rapid piața.

Misterul achizițiilor băncilor centrale

Un factor interesant în creșterea prețului aurului este comportamentul băncilor centrale. Acestea cumpără cantități record de aur – peste 20% din cererea globală în 2024, comparativ cu aproximativ 10% în medie în anii 2010.

Dar aici apare o enigmă: rezervele oficiale de aur raportate de băncile centrale au crescut cu doar 228 de tone în ultimele douăsprezece luni. Este mult? Da și nu. Asta pentru că raportarea către Fondul Monetar Internațional este complet voluntară. Banca Centrală a Rusiei, de exemplu, a încetat să își raporteze achizițiile cu o lună înainte de impunerea sancțiunilor, deși se estimează că a fost un cumpărător important. Așadar, cifra reală a achizițiilor de aur ale băncilor centrale este probabil mult mai mare decât arată statisticile oficiale.

Ce înseamnă asta pentru oamenii obișnuiți?

Pentru economiștii și investitorii profesioniști, creșterea prețului aurului confirmă temerile legate de stabilitatea economică globală. Pentru noi, ceilalți, înseamnă că:

Bijuteriile și investițiile în aur fizic vor fi mai scumpe

Incertitudinea economică globală este reală și se reflectă în comportamentul piețelor

Aurul rămâne ceea ce a fost întotdeauna: un refugiu în vremuri tulburi

Dacă aveți deja aur, valoarea lui a crescut substanțial

Indiferent dacă sunteți investitor sau doar urmăriți știrile economice, recordurile aurului ne spun o poveste importantă despre starea lumii în care trăim: una plină de tensiuni, incertitudini și căutarea siguranței.