Australia vrea să înăsprească legile privind deținerea armelor de foc, după atacul cu 16 morți de pe plaja Bondi din Sydney

Premierul australian a spus că va cere guvernului să ia în considerare limitarea numărului de arme pe care un om le poate deține, precum și durata de valabilitate a permisului, scriu Reuters și Financial Times.

Australia a anunțat luni planuri pentru înăsprirea legilor privind deținerea armelor de foc, după cel mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani, în care doi bărbați, tată și fiu, au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască pe plaja Bondi din Sydney.

Poliția nu a dezvăluit numele atacatorilor, dar a declarat că tatăl deținea un permis de port-armă din 2015 și avea șase arme înregistrate.

Unul dintre atacatori era în atenția autorităților, dar nu era considerat a fi o amenințare imediată, au declarat oficialii din domeniul securității.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că va cere guvernului să ia în considerare limitarea numărului de arme pe care un om le poate deține cu un permis de port-armă, precum și durata de valabilitate a permisului.

„Circumstanțele se pot schimba”, a declarat el. „Oamenii se pot radicaliza în timp. Permisele nu ar trebui să fie valabile pe termen nelimitat”, a mai spus premierul.

Legile „trebuie schimbate”

Atacurile armate de amploare sunt rare în Australia, una dintre cele mai sigure țări din lume.

Cel mai grav atac armat a avut loc în 1996, când un bărbat a ucis 35 de persoane în stațiunea turistică Port Arthur din statul insular Tasmania, în sudul țării.

Chris Minns, premierul statului New South Wales, cu capitala la Sydney, a declarat că administrația sa analizează de asemenea revizuirea legilor privind armele de foc.

„Evident, suntem în primele etape ale acestei anchete. Vom lua toate măsurile posibile pentru a asigura siguranța comunității noastre”, a spus el.

Minns a declarat într-o conferință de presă ulterioară că legile privind armele „trebuie schimbate”, dar că va dura ceva timp până când legislația va fi adoptată.

El a spus că este „îngrozitor” faptul că arme puternice destinate fermelor ar fi folosite într-un atac terorist în inima orașului Sydney.

Maya Argüello, lector de drept la facultatea de drept a Universității de Tehnologie Swinburne, a declarat pentru Financial Times că atacul va ridica întrebări cu privire la necesitatea înăspririi legilor privind armele, mai ales că unul dintre atacatori era cunoscut de serviciile de securitate.

Ea a spus că Australia nu are încă un registru național al armelor de foc. „Există multe semnale de alarmă aici. Aceste discuții vor fi în centrul anchetei”, a spus ea.

„Un eșec catastrofal”

Premierul Albanese a spus de asemenea că va face „tot ce este necesar” pentru a proteja comunitatea evreiască din țară.

„Antisemitismul este un flagel”, a declarat el într-o conferință de presă.

Alex Ryvchin, co-director executiv al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni, a criticat însă reacția autorităților.

El a acuzat că autoritățile au „eșuat catastrofal”, prin reacția slabă la valul crescând de incidente și atacuri antisemite, inclusiv două atentate cu bombe incendiare asupra sinagogilor.

„Consecința este că acum avem saci cu cadavre”, a spus el.