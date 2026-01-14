VIDEO Moment incredibil la Australian Open: Un jucător a uitat regulile și a sărbătorit victoria, apoi a pierdut meciul

Sebastian Ofner în timpul meciului disputat la calificările pentru tabloul principal al Australian Open, FOTO: Juergen Hasenkopf / Imago Sportfotodienst / Profimedia Images

Austriacul Sebastian Ofner a avut la Australian Open o ieșire de care probabil va dori să uite cât mai curând, după ce a uitat regulile și a sărbătorit victoria prea devreme, înainte de a pierde meciul, relatează BBC.

Jucătorul în vârstă de 29 de ani din Austria a crezut că și-a asigurat victoria în meciul din calificări în fața tânărului american Nishesh Basavareddy la scorul de 7–1 în tie-break-ul setului decisiv și și-a ridicat brațele în semn de triumf, arătând cu degetul spre capul său în timp ce se îndrepta spre fileu pentru a da mâna cu adversarul.

Însă Ofner a uitat că în setul final se joacă un „super tie-break”, până la 10 puncte, ceea ce însemna că mai avea nevoie de încă trei puncte pentru a câștiga.

Ofner și-a dat seama de greșeală abia când arbitrul de scaun i-a amintit de asta.

Wild scenes in Australian Open qualifying



Ofner celebrates because he thinks he won the match at 7-1 in the tiebreak



The umpire reminds him it’s a 10 point tiebreak “Not done yet mate”



Basavareddy wins the match & does the choke celebration



😭😭😭😭

pic.twitter.com/cRL1YRgJi6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2026

Basavareddy a câștigat apoi opt dintre următoarele nouă puncte și a încheiat meciul cu 4–6, 6–4, 7–6 (13–11), calificându-se în turul final al calificărilor de la Melbourne Park.

Ce a spus jucătorul american după victorie

Basavareddy, în vârstă de 20 de ani, și-a dus mâinile la gât într-un gest sugestiv de „sufocare”, înainte de a scoate un strigăt de bucurie.

„Într-un super tie-break ai întotdeauna o șansă, așa că am continuat să cred”, a declarat Basavareddy pentru site-ul Australian Open.

„L-am văzut puțin încordat, dar mingile erau destul de uzate în acel moment, așa că fiecare schimb era un adevărat război.”

Basavareddy îl va întâlni pe britanicul George Loffhagen pentru un loc pe tabloul principal al Australian Open.

Loffhagen îl conducea capul de serie numărul opt din calificări, Yoshihito Nishioka, cu 6–3, 3–1, când jucătorul japonez a abandonat din cauza unei accidentări.