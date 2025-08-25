Autobuzele turistice ale Bucureștiului intră în funcţiune de astăzi. Care este traseul și cât costă un bilet

Linia turistică „Bucharest City Tour” intră în funcţiune de luni, la final de sezon turistic. Cursele cu autobuzele supraetajate urmează să plece zilnic de la Casa Presei până la Piața Unirii.

„Publicul călător va putea utiliza linia turistică „Bucharest City Tour” pentru o plimbare prin câteva zone de referinţă ale Capitalei, începând de luni, 25.08.2025”, a anunţat Societatea de Transport Bucureşti, într-un comunicat citat de News.ro.

Traseul și prețul pentru autobuzele turistice

Pe această linie vor circula autobuzele etajate ale STB SA, pe traseul: Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei”, Şos. Pavel Kiseleff, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, Bd. Naţiunile Unite, Bd. Libertăţii, Bd. Unirii, Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. General Gheorghe Magheru, Piaţa Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Piaţa Victoriei, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareşal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I – staţia „Piaţa Presei.

Harta pentru linia turistică „Bucharest City Tour”

Autobuzele vor circula zilnic, cu prima plecare de la staţia „Piaţa Presei” la ora 10.00, iar ultima – la ora 22.00. Autobuzele vor avea un interval de succedare de 30 de minute.

Prețul unui bilet este 70 lei pentru un adult. Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani vor plăti 35 lei, iar cei până în 7 ani beneficiază de transport gratuit. Legitimațiile de călătorie sunt valabile 24 ore de la momentul validării.

Biletele pot fi achiziționate din toate punctele de vânzare STB sau direct din autobuz, doar cu cardul bancar la validator.

Potrivit Buletin de București, cele șase autobuze turistice supraetajate au fost achiziționate la mâna a doua, în decembrie 2022, pentru suma de 428.000 euro, și ar fi trebuit să intre pe traseu încă din mai 2023. Din cauza blocajului politic, autobuzele au rămas staționate în aer liber, la autobaza Nordului.

În 2009 a fost înfiinţată prima linie turistică din Bucureşti, iar transportul s-a efectuat în perioada 2009 – 2019, câte 4-6 luni/an, cu autobuze închiriate. În perioada 2020 – 2022, linia turistică a fost suspendată din cauza pandemiei, notează Agerpres.