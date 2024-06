Autoportret Vincent van Gogh, capodoperă dispărută în război

„The Painter on the Road to Tarascon”de Vincent van Gogh - Foto: - / Heritage Images / Profimedia

„The Painter on the Road to Tarascon”, capodoperă a lui Vincent van Gogh din 1888, este pierdută din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, anchetatorii avansând mai multe teorii cu privire la ceea ce s-ar fi putut întâmpla cu această pânză.

În mod surprinzător, „Pictorul pe drumul spre Tarascon/ The Painter on the Road to Tarascon” este unul dintre cele șase tablouri de van Gogh despre care se crede că au fost pierdute sau distruse – un bilanț neobișnuit, având în vedere productivitatea pictorului.

„Pictorul pe drumul spre Tarascon” ocupă un loc important în opera lui Vincent van Gogh, deoarece este singurul autoportret care prezintă întregul corp al pictorului. Chiar dacă pictura nu va fi vreodată recuperată, încă există imaginea ei din anii 1930.

Autoportret însorit

Vincent van Gogh i-a trimis fratelui său, Theo, în august 1888, 36 de tablouri realizate în timpul șederii lui în Arles (Franța). Pictorul, critic la adresa muncii sale, a transmis: „Printre ele sunt multe de care sunt extrem de nemulțumit”. El a adăugat că le-a trimis doar pentru a-i oferi fratelui său o „vagă idee” despre locul pe care îl numea acasă.

Unul dintre aceste tablouri, un autoportret în ulei pe pânză de 45 pe 43 cm, care îl arată pe artist mergând pe un drum însorit ducând materiale de pictură, a fost cumpărat de Muzeul Kaiser Friedrich din Magdeburg (Germania) în 1919. Pictura a fost imortalizată într-o fotografie color, în anii 1930 – o decizie bună a personalului muzeului, deoarece este posibil ca lucrarea însăși să nu fi supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial.