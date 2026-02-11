Autopsiile migranților decedați în noul naufragiu din largul Greciei arată că majoritatea nu s-au înecat

Paramedici și alți angajați ai serviciilor de urgență mobilizați la Chios după naufragiul ce a avut loc în noaptea zilei de 3 februarie, FOTO: Handout / AFP / Profimedia Images

Majoritatea celor 15 migranți afgani care au murit săptămâna trecută în largul insulei grecești Chios, după ce ambarcațiunea lor gonflabilă a intrat în coliziune cu o navă a pazei de coastă, au decedat din cauza traumatismelor craniene, nu prin înec, arată rezultatele autopsiilor consultate de Reuters.

O anchetă penală a fost deschisă cu privire la coliziunea din 3 februarie – unul dintre cele mai mortale accidente cu migranți înregistrate de Grecia în ultimii ani – în care o navă a pazei de coastă a lovit o barcă gonflabilă ce transporta aproximativ 39 de persoane, provocând răsturnarea acesteia.

Paza de Coastă elenă a declarat că ambarcațiunea migranților se deplasa fără lumini de navigație și a ignorat avertismentele de a opri. Potrivit autorităților, barca gonflabilă și-ar fi schimbat brusc direcția și ar fi lovit nava de patrulare.

Însă mărturiile a cinci supraviețuitori, analizate de Reuters, contrazic versiunea oficială. Aceștia au spus că Paza de Coastă nu a oferit niciun avertisment prealabil și că ambarcațiunea nu și-a schimbat cursul. Ulterior, scafandrii au găsit trupuri neînsuflețite în interiorul bărcii.

Concluziile autopsiilor sunt de natură să accentueze atenția anchetatorilor asupra forței și naturii impactului.

„Cauza decesului: traumatisme craniene și cerebrale severe”, se arată într-unul dintre documentele judiciare consultate de Reuters miercuri, alte documente menționând și leziuni toracice asociate. Un alt document indică „traumatisme craniene și cerebrale și înec ulterior”.

Ce se știe până acum despre noua tragedie din largul Greciei

Fotografiile realizate de paza de coastă după coliziune arătau doar zgârieturi ușoare pe navă. În total, trei membri ai echipajului pazei de coastă și 24 de migranți au fost răniți.

Nava Pazei de Coastă elene care s-a ciocnit de o ambarcațiune cu migranți pe 3 februarie 2026, FOTO: Hellenic Coast Guard / AP / Profimedia Images

Până în prezent, un supraviețuitor marocan în vârstă de 31 de ani a fost reținut în așteptarea procesului, sub acuzații care includ trafic de migranți și provocarea accidentului mortal. El neagă acuzațiile.

Oficialii Pazei de Coastă au refuzat să comenteze cazul, în timp ce ancheta oficială este în desfășurare.

Grecia, care s-a aflat în prima linie a crizei migrației din Europa în 2015–2016, afirmă că respectă dreptul internațional și drepturile omului și că Paza sa de Coastă a salvat zeci de mii de persoane.

Din 2019, însă, țara a adoptat politici de migrație mai dure, atrăgând critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului.

Sute de migranți au murit într-un naufragiu din 2023, după ceea ce martorii au descris drept o tentativă eșuată a Pazei de Coastă de a remorca ambarcațiunea lor. Un tribunal naval investighează în continuare acest caz.