Autoritatea de concurență analizează preluarea brandului Napolact în portofoliul unui miliardar maghiar

Consiliul Concurenței analizează preluarea FrieslandCampina România de către Bonafarm, firmă maghiară controlată de miliardarul maghiar Sándor Csányi, aceasta fiind una dintre cele mai relevante tranzacții din industria lactatelor din 2025. Această mișcare are potențialul de a reconfigura peisajul agroalimentar regional și de a influența piața românească de lactate pe termen lung.

Reamintim că recent, guvernul Viktor Orban a interzis achiziția unei firme ungurești de lactate de către grecii de la Hellenic Dairies, oferta fiind făcută prin filiala pe care grecii o au în România

Bonafarm Group a ajuns la un acord în iulie acest an pentru achiziția a 97,57% din acțiunile FrieslandCampina România S.A., operațiunea incluzând brandul Napolact și două fabrici la Cluj-Napoca și Târgu Mureș. FrieslandCampina România S.A. produce și comercializează o gamă variată de lactate: băuturi lactate, brânzeturi, smântână, unt.

Decizia FrieslandCampina vine după o analiză strategică, aliniată cu noua direcție a grupului olandez—concentrarea pe piețele principale, pe valorificarea laptelui membrilor și pe segmente cu plus-valoare. În România, sinergia dintre operațiuni și portofoliul european era limitată, ceea ce a motivat vânzarea către un jucător regional puternic.

Bonafarm vizează extinderea capacității de producție și consolidarea colaborărilor cu partenerii comerciali și furnizorii români. Grupul deja comercializează lactate în România prin Sole Mizo și dorește să investească în dezvoltarea sustenabilă a industriei locale.

Tranzacția este acum analizată de Consiliul Concurenței, care se va uita la compatibilitatea ei cu un mediu concurențial normal, iar decizia CC va stabili dacă preluarea nu distorsionează piața și respectă regulile competiției loiale. Finalizarea preluării este estimată pentru sfârșitul anului 2025, iar Bonafarm anunță deja intenții de investiții și dezvoltare.

Tranzacția demonstrează atractivitatea pieței românești pentru investitori regionali și internaționali, într-un context economic marcat de consolidări și evoluții strategice în agribusiness