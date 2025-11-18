Autoritățile au închis un tronson al uneia din străzile din Sectorul 3 construite peste conductele de gaze

Prefectura Capitalei a decis să închidă un tronson al unei străzi din Sectrorul 3 al Capitalei construite peste o conductă de gaze. O investigație Recorder a arătat că din dispoziția primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 au fost construite ilegal, în ultimii ani, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz. Compania de gaze Trangaz a dat în judecată Primăria Sectorului 3 încă din 2023.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că pe porțiunea respectivă de stradă vor fi făcute lucrări care vor îndepărta pericolul din zonă.

„Siguranţa bucureştenilor este prioritatea principală. De aceea, am dispus începerea lucrărilor de punere în siguranţă, începând cu zonele care prezintă cel mai mare risc. În scurt timp, tronsonul de pe strada Brăţării, cuprins între sensul giratoriu de la intersecţia cu strada Gura Făgetului şi intersecţia cu Drumul Gura Putnei, va fi închis traficului pentru a permite intervenţiile necesare”, a precizat prefectul Capitalei, citat de News.ro.

Pentru alte 11 străzi din zonă au fost instituite limitări de viteză.

„Grupul de lucru constituit îşi va continua activitatea în ritm accelerat pentru stabilirea unui plan clar de măsuri. Vom comunica public concluziile şi responsabilităţile fiecărei instituţii implicate, inclusiv rolul Primăriei Sectorului 3 în eliminarea pericolului creat. Ştim că perioada următoare poate aduce disconfort în trafic, însă siguranţa oamenilor nu e negociabilă”, a adăugat el.

Săptămâna trecută, Nistor a informat, după întâlnirea în care s-a discutat despre situaţia străzilor construite peste conductele Transgaz în Sectorul 3, că Primăria acestui sector „nu a putut prezenta autorizaţii de construire pentru majoritatea străzilor din zonă”, ci că există „doar câteva certificate de urbanism, şi acelea emise pentru refacerea unor străzi, nu pentru construire de drumuri noi”.

„În realitate, acolo erau doar uliţe de pământ, nu străzi”, a transmis prefectul Capitalei, care a adăugat că ⁠Transgaz transmite anual Primăriei Sectorului 3 planurile tehnice cu amplasarea conductelor, deci informaţiile erau cunoscute.

În urmă cu o lună, publicația Recorder dezvăluia că, în ultimii ani, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz.

Dacă există risc de explozie în zonă, să vină Transgaz să închidă străzile, a fost replica primarului Negoiță.

„Dacă dânșii cred că este periculos… Unu: gazul care trece prin țeava aia nu-i nici al meu, nici al dumneavoastră. Gazul ăla e plătit de fiecare dintre noi, țevile sunt ale dumnealor. Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră. E de datoria dumnealor să își protejeze țeava pentru că nu este nici a mea, nici a dumneavoastră. Doi: dacă dumnealor consideră că există un pericol public cu străzile astea, eu le-am dat în scris să vină să le închidă azi”, a susținut Negoiță, într-o discuție cu oamenii care locuiesc în zonă.

Probleme identificate din 2021, spune Transgaz

Într-un răspuns pentru HotNews, Transgaz transmite că „este o companie care administrează sistemul național de transport gaze naturale (SNT) şi are dreptul de a executa lucrări la conductele de transport gaze naturale, dar nu poate decide închiderea drumurilor publice”.

Compania precizează că această decizie de a închide fie total, fie parțial un drum public „se face numai cu aprobarea autorităților rutiere competente, conform legislaţiei în vigoare”.

„Pentru drumuri naționale competența revine CNAIR şi Poliției Rutiere, iar pentru drumuri judeţene sau comunale aprobarea se dă de consiliul judeţean/primărie, tot cu avizul Poliției Rutiere”, precizează reprezentanții Transgaz, pentru HotNews.

Reprezentanții Transgaz au mai transmis că, din cauza circulației autovehiculelor, există riscul să apară microfisuri la nivelul peretelui conductelor.

Transgaz mai spune că a identificat încă din anul 2021 faptul că, în urma dezvoltării urbanistice din zona stației de măsurare gaze Titan și a magistralelor de gaze din zonă, au fost identificate construcții în zona de protecție și siguranță a obiectivelor sistemului național de transport gaze, fără respectarea dispozițiilor legale referitoare la autorizarea lucrărilor de construcții, mai exact fără obținerea avizului Transgaz.

Care sunt cele 11 străzi

Astfel, în 2021 și 2022, compania de gaze a trimis notificări și renotificări Primăriei sectorului 3 și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC Ilfov) cu privire la această situație pentru un număr de 11 străzi:

Drumul Gura Solcii

Strada Gura Vlădesei

Strada Brățării

Strada Drumul Gura Făgetului

Strada Drumul Gura Calitei

Strada Drumul Gura Putnei

Strada Drumul Gura Sărăţii

Strada Drumul Gura Calmatui

Strada Drumul Gura Arieşului

Strada Drumul Gura Racului

Strada Drumul Balta Plopului

Transgaz a mers în instanță. Dosarul e la Tribunalul București

„Având în vedere faptul că Primăria Sectorului 3 Bucureşti nu a întreprins demersurile necesare privind sistarea/desfiinţarea lucrărilor/obţinerea avizului SNTGN Transgaz SA, aceştia au fost acționați în instanță la data de 31.03.2023, litigiul fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorul 3, dosar nr. 8920/301/2023”, mai precizează responsabilii transportatorului de gaze.

Transgaz cere în instanță ca Primăria sectorului 3 să realizeze lucrări de punere în siguranță a conductelor Transgaz de sub aceste străzi. Totodată, în cazul străzilor Brățării și Gura Făgetului, compania a cerut în instanță desființarea lucrărilor de amenajare drum public.

În prezent, litigiul se află pe rolul Tribunalului Bucureşti, după ce Judecătoria Sectorului 3 și-a declinat competența în acest caz.