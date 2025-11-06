Autoritățile nu îndrăznesc să ne spună ce să facem pentru a reduce facturile la energie / Un fost șef ANRE a fost dat afară pentru asta

Facturile la energie s-au dublat odată cu liberalizarea pieței și reprezentanții statului au vorbit până acum doar despre cauze și posibile soluții pentru reducerea prețurilor la electricitate pe termen lung. Nimeni din domeniu nu le-a recomandat oamenilor să ia măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumului, deși acestea pot scădea facturile cu efect imediat.

De ce autoritățile, în special cele din România, sunt reticente în a face astfel de recomandări?

În primul rând, din teama de a nu pierde capital politic. Oamenilor nu le place să li se spună ce să facă, mai ales la ei acasă. Cu atât mai mult românilor care au prins comunismul, când consumau curent cu porția.

O declarație care să le spună oamenilor să stingă mai des lumina atrage nemulțumiri și ironii în spațiul public către cel care o rostește.

Șeful ANRE demis de Ponta, pentru „aroganță”

Există chiar și un precedent: în 2012, președintele de atunci al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), Petru Lificiu, a făcut o declarație care a fost catalogată ca fiind arogantă și care a dus la schimbarea sa din funcție.

„O creștere cu 5% la sfârșitul lunii nu înseamnă nimic. Adică înseamnă să nu uităm becul aprins în baie când plecăm la serviciu”, a afirmat Lificiu. Premierul de la acea vreme, Victor Ponta, l-a demis a doua zi, spunând, potrivit Radio România Actualități că „e un gen de aroganţă pentru care unii care au ocupat funcţii au fost urâţi de oameni”.

Și un fost director al Engie România a avut o declarație asemănătoare, care i-a atras critici în spațiul public. În 2021, în plină criză a prețurilor la energie, el a spus că, dacă românii ar reduce temperatura din casă în timpul iernii de la 23 la 21 de grade, ar economisi 15% din factura la gaz.

„Un sondaj a relevat faptul că temperatura pe care o simt optimă consumatorii români în timpul iernii este de 23 de grade Celsius. Sondaje similare au fost făcute în Europa şi temperatura medie aşteptată la consumatorii de acolo este de 21 de grade. Se spune că temperatura optimă pentru sănătatea corpului este de 19 grade. Să fiu sincer, nici eu nu am 19 grade, însă dacă românii ar reduce temperatura iarna de la 23 la 21 de grade, cât este media europeană, doar făcând asta ar economisi 15% din energia consumată iarna”, a spus atunci atunci Eric Stab.

Organizația Mondială a Sănătății îi dă dreptate fostului director al Engie. În Marea Britanie, spre exemplu, National Health Service (Serviciul Național de Sănătate) recomandă ca nou-născuții să doarmă într-o cameră unde sunt între 16 și 20 de grade, temperatură considerată mult prea mică de foarte mulți dintre români.

Sigur, este foarte important și modul cum o spui, atunci când faci o recomandare din poziția de autoritate sau expert. Accentul ar trebui să fie pe beneficii și pe voluntariat, adică ia aceste măsuri cine vrea, nu este nimeni obligat, dar cine o face iată ce are de câștigat.

La buget vine o importantă parte din factură, care crește odată cu consumul

Pe de altă parte, statul nu are niciun interes să scadă consumul de energie, în condițiile în care consumul privat este o componentă importantă a Produsului Intern Brut și un motor al creșterii economice.

Mai mult, la bugetul statului vine o importantă parte din factură, care crește odată cu consumul. Este vorba de TVA (21%) și de acciză (7,24 lei/MWh). La acestea se adaugă și dividendele de la companiile de stat din energie și alte taxe specifice sectorului. Un studiu al Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER) arată că statul român a încasat 80 de miliarde de lei în perioada 2022-2024 doar din scumpirea energiei și continuă să câștige din TVA, dividende și taxele plătite de sectorul energetic.

Ultimele date publicate de Institutul Național de Statistică arată că, în primele opt luni ale anului, consumul total de electricitate al țării a scăzut cu 0,8%, însă cel al populației a fost mai mare cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cu cât putem reduce facturile dacă facem economie la curent

Un studiu realizat anul trecut de Federația Asociațiilor Companiilor din Energie (ACUE) arată că putem reduce la jumătate consumul de electricitate dacă luăm mai multe măsuri de eficiență energetică.

„Gesturile mici ne fac să fim eficienți energetic. Nici nu ne dăm seama ce măsuri putem lua pentru a ne asigura același confort cu mai puțină energie. Unele nu costă nimic, doar atenție și o schimbare de comportament. Eficiența înseamnă consum inteligent de energie”, spun autorii studiului.

Primul pas este să analizezi ce consum ai și să vezi unde poți lua măsuri. Spre exemplu, o casă izolată necorespunzător poate pierde energie între 10 și 25% pe la geamuri și pereți și 40% prin acoperiș.

Contează foarte mult clasa energetică a echipamentelor folosite și, dacă ne producem singuri energia cu panouri fotovoltaice, putem economisi 70% din factură, potrivit unui studiu realizat de E.ON România.

Comportamentul de consum este la fel de important. Măsuri precum stingerea luminii în camerele nefolosite, amplasarea frigiderului în partea cea mai răcoroasă a casei, spălarea rufelor la 30 de grade și doar atunci când mașina de spălat este plină, aerisirea încăperilor numai cu instalațiile de încălzire și răcire oprite sau tăierea alimentelor în bucăți mai mici pentru a se găti mai repede sunt doar câteva dintre măsurile aflate la îndemâna oricui și care nu costă bani.