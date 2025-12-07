Autoritățile Republicii Moldova au depistat 107 de milioane de dolari în criptovalută, „pregătite pentru partidele pro-ruse”. Dezvăluirea făcută la Washington

Mihai Popșoi, vicepremier și ministru al afacerilor externe în Republica Moldova, a declarat în cadrul unei dezbateri la Washington că autoritățile au depistat criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari, într-un dosar privind finanțarea ilicită a unor formațiuni politice pro-ruse din țară, potrivit portalului Deschide.md și Moldova 1, transmite Agerpres.

Popșoi, care se află într-o vizită de lucru în SUA în perioada 1-9 decembrie, a spus că acest caz al criptovalutei de 107 milioane de dolari este doar un episod dintr-o campanie mult mai amplă de ingerință și destabilizare finanțată de la Moscova.

„Într-un caz, organele noastre de anchetă au reușit să blocheze portofele de criptomonedă în valoare de 107 milioane de dolari, pregătite pentru partidele pro-ruse din Republica Moldova”, a declarat vicepremierul guvernului de la Chișinău, într-o dezbatere organizată la Institutul Hudson din Washington.

Potrivit ministrului, nu este vorba un caz izolat, ci despre o strategie coerentă de subminare a Republicii Moldova, în care „rețele alimentate de Kremlin” au încercat să cumpere influență politică, să finanțeze proteste și să organizeze acțiuni violente la Chișinău.

„Nu a fost ușor. Am avut de înfruntat rețele construite cu milioane de dolari cu un singur scop: să ne saboteze democrația și cursul european. Dar am reușit să securizăm spațiul informațional și să ne apărăm instituțiile de această avalanșă de interferențe”, a adăugat Mihai Popșoi.

Republica Moldova, folosită ca „teren de testare”

Popșoi a avertizat că Republica Moldova este folosită ca „teren de testare” pentru tactici ce pot fi aplicate ulterior și în alte țări – de la campanii de dezinformare și cumpărarea de influență politică, până la introducerea de bani iliciți în economie prin scheme complicate, inclusiv prin criptomonede.

Șeful diplomației Republicii Moldova a spus că autoritățile au „întărit capacitatea instituțiilor” și au colaborat cu partenerii din România, UE și SUA „pentru a proteja infrastructura electorală”. El consideră că țara este „mult mai rezilientă decât acum cinci-șase ani”.

Vicepremierul susține că resursele folosite de Moscova pentru destabilizarea Republicii Moldova sunt comparabile cu cheltuielile interne ale statului pentru domenii cheie.

Pe lângă cazul criptovalutei de 107 milioane de dolari, potrivit oficialului, există estimări conform cărora sume de ordinul zecilor și sutelor de milioane de lei sunt folosite pentru finanțarea partidelor pro-ruse, a protestelor plătite și a rețelelor de influență.



„Pentru o țară mică, ca Republica Moldova, asemenea sume sunt un adevărat tsunami. Dacă am permite ca acești bani să circule liber, impactul asupra stabilității noastre politice și economice ar fi catastrofal”, a mai declarat ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi.